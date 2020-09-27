AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تواجه تحديات .. استرازينكا تستأنف تجارب لقاح كورونا في بريطانيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:15 م
لقاح استرازينكا ضد
لقاح استرازينكا ضد كورونا
Advertisements
على صالح
على الرغم من الضغط لإجراء مزيد من الدراسات بعد حالتين من حالات المرض الخطير، استأنفت شركة الأدوية البريطانية السويدية استرازينكا  بالفعل تجارب لقاح كوفيد 19 في بريطانيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، على الرغم من أن الاختبارات لا تزال معلقة في الولايات المتحدة. 

وفي الوقت الذي تُظهر فيه السلطات الصحية الأمريكية إحجامًا عن السماح لشركة الأدوية استرازينكا باستئناف التجارب السريرية للقاح الفيروس كورونا، تظل مجموعة كبيرة من الأسئلة بلا إجابة فيما يتعلق بالأمراض العصبية التي قيل إن المشاركين في الدراسة يعانون منها بعد أن تلقوا حقن اللقاح التجريبي.


في وقت سابق من سبتمبر، وأعلنت شركة استرازينكا وشريكتها، جامعة أكسفورد، عن مرضين عصبيين سجلهما المتطوعون في اختباراتهم.

وقدموا بعد ذلك روايات مختلفة عن الأشخاص الخاضعين للتجربة المرضية والتي بدت وكأنها تولد المزيد من الأسئلة بدلًا من تهدئة المخاوف.

وبحسب ما ورد أصيب أول مشارك في الدراسة بمرض في يوليو، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل الحالة إلا في 9 سبتمبر.

ووفقًا لـ سي إن إن، أبلغت استرازينكا المنفذ في رسالة بريد إلكتروني أنه تم العثور على المريض "حالة غير مشخصة من التصلب المتعدد".

ثم استمرت الدراسة في "وقفة تجريبية وجيزة في يوليو أثناء إجراء مراجعة السلامة. بعد ذلك ، خلصت لجنة مستقلة إلى أن الحالة "لا علاقة لها باللقاح".

ونسخة سابقة من ورقة معلومات المشاركين، مؤرخة بتاريخ 12 يوليو ومودعة لدى  سجل التجارب السريرية الأولية المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، أدرجت حالة عصبية مختلفة، حسب CNN.

ووفقًا للسجل، فإن المتطوع في التجربة "ظهرت عليه أعراض التهاب النخاع الشوكي (التهاب النخاع الشوكي)".

وتشير ورقة معلومات موضوع الدراسة المؤرخة في 5 أغسطس إلى أن أحد المتطوعين "أصيب بأعراض عصبية وتم تشخيصه لاحقًا بمرض عصبي غير ذي صلة".

ومن المستحيل تحديد ما إذا كان هذا هو نفس المتطوع الذي تم وصفه في الوثيقة المؤرخة في شهر يوليو.

وفي الآونة الأخيرة، فشلت ورقة معلومات مؤرخة في 11 سبتمبر في الإشارة إلى التصلب المتعدد أو التهاب النخاع المستعرض، مشيرة إلى أن المتطوعين لديهم "أعراض عصبية غير مبررة بما في ذلك الإحساس المتغير أو ضعف الأطراف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة سارة.. لقاح جديد لعلاج انتكاسات التصلب المتعدد

أمل ينتظره العالم.. جامعة أكسفورد تعلق تجارب لقاح كورونا فجأة وتؤجل إنتاجه| تفاصيل

بعد إعلان وقف تجارب لقاح أسترازينيكا ضد كورونا.. الشركة تعلق: لا موعد لاستئنافها

دعوة جديدة من الأمم المتحدة بشأن لقاح كورونا

ارتفاع حرارة وقشعريرة وصداع شديد .. أعراض خطيرة تظهر على متطوع استرازينكا لتجريب لقاح كورونا

لماذا توقفت تجارب لقاح أكسفورد لعلاج كورونا؟ أستاذ فيروسات تجيب

ترشيحاتنا

دعاء آخر ساعة قبل صلاة المغرب مستجاب .. ردده في هذا الوقت

بعد إعلانه التخلي عن منصبه.. أبو شقة يدعو الهيئة العليا للوفد للاجتماع الأربعاء

الترسانة المحطة الأخيرة.. شوبير يلمح إلى رحيل فايلر عن الأهلي الخميس المقبل

قرار عاجل من برلمان أذربيجان بشأن الحرب مع أرمينيا

بفضل أشرف بن شرقي.. إعلامي سعودي: عمر خربين ينتقل إلى نادي الزمالك

بعد كلمة وزير البترول.. السيسي ضاحكا: انت حاجة صعبة جدا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزمة خاصة جديدة لـ لامبورجيني أوروس 2021.. صور

مشاركات واسعة في أولمبياد الطفل بمختلف المحافظات | شاهد

لماذا يصاب بعض الأشخاص بالتهاب الحلق بعد ارتداء الكمامة؟.. دراسة تكشف السر