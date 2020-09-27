تواجه تحديات .. استرازينكا تستأنف تجارب لقاح كورونا في بريطانيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا

على الرغم من الضغط لإجراء مزيد من الدراسات بعد حالتين من حالات المرض الخطير، استأنفت شركة الأدوية البريطانية السويدية استرازينكا بالفعل تجارب لقاح كوفيد 19 في بريطانيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، على الرغم من أن الاختبارات لا تزال معلقة في الولايات المتحدة.





وفي الوقت الذي تُظهر فيه السلطات الصحية الأمريكية إحجامًا عن السماح لشركة الأدوية استرازينكا باستئناف التجارب السريرية للقاح الفيروس كورونا، تظل مجموعة كبيرة من الأسئلة بلا إجابة فيما يتعلق بالأمراض العصبية التي قيل إن المشاركين في الدراسة يعانون منها بعد أن تلقوا حقن اللقاح التجريبي.





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في وقت سابق من سبتمبر، وأعلنت شركة استرازينكا وشريكتها، جامعة أكسفورد، عن مرضين عصبيين سجلهما المتطوعون في اختباراتهم.





وقدموا بعد ذلك روايات مختلفة عن الأشخاص الخاضعين للتجربة المرضية والتي بدت وكأنها تولد المزيد من الأسئلة بدلًا من تهدئة المخاوف.





وبحسب ما ورد أصيب أول مشارك في الدراسة بمرض في يوليو، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل الحالة إلا في 9 سبتمبر.





ووفقًا لـ سي إن إن، أبلغت استرازينكا المنفذ في رسالة بريد إلكتروني أنه تم العثور على المريض "حالة غير مشخصة من التصلب المتعدد".





ثم استمرت الدراسة في "وقفة تجريبية وجيزة في يوليو أثناء إجراء مراجعة السلامة. بعد ذلك ، خلصت لجنة مستقلة إلى أن الحالة "لا علاقة لها باللقاح".





ونسخة سابقة من ورقة معلومات المشاركين، مؤرخة بتاريخ 12 يوليو ومودعة لدى سجل التجارب السريرية الأولية المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، أدرجت حالة عصبية مختلفة، حسب CNN.





ووفقًا للسجل، فإن المتطوع في التجربة "ظهرت عليه أعراض التهاب النخاع الشوكي (التهاب النخاع الشوكي)".





وتشير ورقة معلومات موضوع الدراسة المؤرخة في 5 أغسطس إلى أن أحد المتطوعين "أصيب بأعراض عصبية وتم تشخيصه لاحقًا بمرض عصبي غير ذي صلة".





ومن المستحيل تحديد ما إذا كان هذا هو نفس المتطوع الذي تم وصفه في الوثيقة المؤرخة في شهر يوليو.





وفي الآونة الأخيرة، فشلت ورقة معلومات مؤرخة في 11 سبتمبر في الإشارة إلى التصلب المتعدد أو التهاب النخاع المستعرض، مشيرة إلى أن المتطوعين لديهم "أعراض عصبية غير مبررة بما في ذلك الإحساس المتغير أو ضعف الأطراف".