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أخبار العالم

الإمارات على موعد جديد من الإنجازات في مجال الفضاء غدا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:25 م
قمر صناعي - ارشيفي
قمر صناعي - ارشيفي
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محمود نوفل
أفادت وكالة الأنباء الاماراتية بانطلاق القمر الصناعي "مزن سات" الإماراتي من قاعدة بليسيتسك الفضائية في روسيا في مهمته العلمية إلى مداره المقرر حول الأرض على متن الصاروخ الروسي "سويوز" مسطرا انجازا جديدا للدولة في قطاع الفضاء وذلك مع دقات الساعة الثالثة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي من مساء يوم غد الاثنين، وعند تمام "الساعة 11 و20 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش".

وذكرت الوكالة أن إطلاق المشروع التعليمي "مزن سات" يأتي تجسيدا للدعم المقدم لهذا القطاع الوطني المهم الذي حققت فيه الدولة العديد من الإنجازات العالمية الرائدة كان آخرها الإطلاق الناجح لمسبار الأمل - أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ -وتأكيدا على حرص الإمارات علي بناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة في قطاع الفضاء الذي بات يحظى بإقبال كبير من شباب الوطن سواء لدراسة تخصصاته المختلفة في العديد من الجامعات الوطنية أو العمل في مجالاته المختلفة بعد التخرج.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي مسيرة القمر الصناعي التعليمي أو "الكيوب سات" "مزن سات" الذي عمل على تطويره وتصنيعه نخبة من طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وفي فبراير من عام 2018.. أعلنت وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة إطلاق مشروع تطوير القمر الصناعي "مزن سات" لدراسة الغلاف الجوي للأرض.

وأكدت أن هذا المشروع يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية لوكالة الإمارات للفضاء لترسيخ التقدم المعرفي وتعزيز أنشطة البحث العلمي وعمل على تطويره طلبة من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وقالت الوكالة بعد ذلك التعاقد مع شركة "EXOLaunch" وهي إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات إطلاق الأقمار الصناعية المصغرة .. وذلك لإطلاق القمر الصناعي بعد أن تم تطويره من قبل طلبة الجامعتين مستفيدين من المرافق و المختبرات العلمية المتطورة في مختبر الياه سات التابع لجامعة خليفة.

يتضمن القمر الصناعي المصغر مزن سات ثلاثة أجهزة علمية هي المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجهات القصيرة الذي يقوم بدراسة توزيع غازات الانبعاث الحراري في الغلاف الجوي.. إلى جانب كاميرا رقمية "RGB" تعد أداة علمية لتوضيح عملية الاستشعار عن بعد و دعم دقة الإرشاد الخاص بالمقياس الطيفي.. أما الجهاز العلمي الثالث فيتمثل في أنظمة الدعم الفرعية "BUS" التي تتكون من الهيكل الميكانيكي والطاقة والحاسوب الرئيسي للقمر وأنظمة الاتصالات ونظام التوجيه والتحكم.

وأنجز فريق عمل "مزن سات" الاختبارات والفحوصات النهائية بنجاح حول جاهزيته للانطلاق في مهمته العلمية إلى مداره المقرر حول الأرض وتم الانتهاء من الفحوصات البيئة من خلال ادخال القمر الصناعي ضمن بيئة تحاكي بيئة الفضاء وإجراء سيناريوهات المهمة.

ويقيس القمر الصناعي عند وصوله إلى مداره مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوزيعها في الغلاف الجوي وسيقوم طلبة جامعة خليفة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة برصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها إلى المحطة الأرضية الأساسية في مختبر الياه سات في جامعة خليفة والمحطة الأرضية الفرعية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وسيضاف "مزن سات" إلى مجموعة متميزة من الأقمار الصناعية التي طورتها وتملكها وتشغلها الدولة لأغراض متعددة حيث تتواصل جهود الدولة لتطوير الأقمار الصناعية بمشاركة بارزة من الكوادر الوطنية الشابة .

وبدأت هذه المسيرة في العام 2009 مع إطلاق القمر الصناعي "دبي سات -1 " القمر الصناعي الأول الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء لأغراض الرصد وصولا إلى القمر الصناعي "خليفة سات" أول قمر اصطناعي تم تطويره وتصميمه وتصنيعه بالكامل في دولة الإمارات وتم إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان في أكتوبر 2018 فيما تعمل الدولة على تطوير أول قمر صناعي عربي مشترك بأيدي العلماء العرب وهو "القمر الاصطناعي 813".
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