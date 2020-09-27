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فن

ولهان لـ راشد الماجد تتخطى 25 مليون مشاهدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تخطت أغنية «ولهان» لـ الفنان راشد الماجد، حاجز ال٢٥ مليون مشاهدة، د منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 11 يوليو الماضى.

تقول كلمات أغنية ولهان لـ راشد الماجد: «تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق.. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك». 

«ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك». 

أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، قرر المطرب راشد الماجد طرح أغنية جديدة بعنوان "سلامتك" عبر قناته على موقع اليوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة. 

والأغنية من ألحان: سايد، كلمات: انور المشيري، توزيع: محمد صالح، وتريات: هشام مصطفى، صولو كمان: محمود سرور، عود: صادق جعفر، ناي: وسام خصاف، قانون: عمر زياد، جيتارات: روكيت، ايقاعات: صفاء غريب، هندسة صوت: عمر صلاح، مكس و ماستر: جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، متابعة و تنسيق: حسن طالب، اشراف عام: عبدالله بن ياقوت. 
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