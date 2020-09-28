قبل فوات الأوان.. أعراض مبكرة لهشاشة العظام لا تتجاهليها

تعد هشاشة العظام حالة شائعة يمكن علاجها باستخدام بعض العلاجات الطبيعية الفعالة إليك أبرز أسباب هشاشة العظام وأعراض وحيل تساعد في علاجها
وفقا لموقع بولد "سكاي الهندي" تصيب الهشاشة الغالبية العظمى من النساء بعد سن انقطاع الطمث ولكن قد تحدث أيضًا لدى الأشخاص الصغار
وبحسب موقع "هيلث لاين"، إليك أبرز أعراض هشاشة العظام التي يمكنك ملاحظتها في البداية حتى تستشر طبيبك وتبدأ في العلاج المبكر.
1- آلام مستمرة في الظهر والمفاصل والركبة
2-التعرض للكسور بشكل متكرر وسهل نتيجة ضعف العظام
3-نقص في الطول
4-وجود انحناء في العمود الفقري
5- عدم القدرة على حمل الاشياء الثقيلة
6- صعوبة المشي والحركة ، في حالات هشاشة عظام الركبة
7-فقدان الوزن مع مرور الوقت .
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يمكن علاج هشاشة العظام بأستخدام الوخز بالإبر والذى يمكن أن يكون علاجًا علاجيًا فعالًا عن طريق زيادة كثافة المعادن في العظام.
يمكن أن يساعد تضمين الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك والبروتين في منع هشاشة العظابحثًا عن أسلاك كهربائية وسجاد المنطقة والأسطح الزلقة التي قد تسبب لك السقوط، واجعل الغرف مضاءة بشكل مشرق ، وقم بتثبيت قضبان إمساك داخل وخارج باب الدش ، وتأكد من أنه يمكنك الدخول إلى سريرك والنهوض منه بسهولة.