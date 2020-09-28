مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 -9- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الاثنين، الموافق 28 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي وعددا من مباريات الدوري المصري الممتاز.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاثنين، 28 سبتمبر 2020، على النحو التالي..
مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم
فولهام ضد استون فيلا السابعة إلا ربع مساء على قناة beINSPORT HD1
ليفربول ضد أرسنال 9 مساء على قناة beINSPORT HD1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
بولونيا ضد بارما الساعة التاسعة الاربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
سموحه ضد حرس الحدود الساعة 3 عصرا
طلائع الجيش ضد الاسماعيلي الساعة 5:30 عصرا
الانتاج الحربي ضد وادي دجلة الساعة 5:30 عصرا
أسوان ضد المصري الساعة 8 مساء