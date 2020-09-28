مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 -9- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الاثنين، الموافق 28 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي وعددا من مباريات الدوري المصري الممتاز.



