عيار 21 بـ 817 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-9-2020 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 28- 9-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.
وانخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 933 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 817 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 700 جنيه للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 6536 جنيها.
وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
سبب التراجع الكبير في سعر الذهب أوضحه محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية.
وقال إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار، مضيفا أن الموجهة التصحيحية للذهب وعمليات جني الأرباح تعبر عن أداء المعدن الأصفر على المدى القصير.