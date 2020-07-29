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اقتصاد

الذهب يسجل ارتفاعًا جديدًا.. عيار 24 يقترب من 1000 جنيه للجرام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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محمد صبيح
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً خلال  تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 6 جنيهات بعد ارتفاعه بمعدل 14 جنيها في يومين، وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 872 جنيها اليوم مقابل 866 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب  من عيار 24 الأعلي فئة نحو بنحو 996.55 جنيه.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو بنحو 747.40 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو مسجلا 582 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6976 جنيها  وسجل سعر الذهب عالميا 1957 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
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