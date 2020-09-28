أب بدرجة دكتور.. تعرف على مؤسس قسم إعلام سوهاج في ذكرى وفاته

تحل علينا اليوم الاثنين 28 سبتمبر، الذكرى السابعة لوفاة الدكتور محمد منير حجاب، الرئيس الثاني لقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج





ويستعرض "صدى البلد" أبرز محطات حياة الدكتور محمد منير، منذ إن ولد حتى توفاه الله.





فترة طفولته ودراسته:

ولد محمد منير محمد صابر حجاب، بمحافظة الإسكندرية يوم 11 من مايو عام 1950، كان طفلًا يتمتع بذكاء شاب عشريني، وخبرة رجل خمسيني، لم يهتم بأمور لهو الأطفال كما أهتم بالعلم والعمل، حيث أتم حفظ القرآن الكريم في التاسعة من عمره على يد والده محمد صابر، أستاذ التفسير والحديث بجامعة القاهرة.





كان متفوقًا دراسيًا، ولم يمنعه الانتقال من محل مولده إلى مدينة طنطا من استكمال مسيرته العلمية، أخذ يتأقلم على حياته الجديدة كي يُكمل مشواره علمه الذي بداه، وبالفعل أكمل دراسته الثانوية في مدرسة التوفيقية الخاصة بطنطا، وأتم دراسته الجامعية بجامعة القاهرة، وحصل على درجة الليسانس بقسم الصحافة بكلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1972، ثم حصل على درجة الماجستير عام 1974.





•حصل على دكتوراه في صحافة بمرتبة الشرف الأولى من كلية الإعلام جامعة القاهرة سنة ١٩٧٨.

•استاذا مساعدا للصحافة والإعلام بكلية الآداب بسوهاج اعتمار من ١٩٨٣/١/١٣.

•وأستاذا للصحافة والإعلام بذات الكلية من 7/4/1987

•ثم أصبح رئيسًا لقسم الإعلام بكلية الآداب من 1/9/1997

•ووكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب من 7/9/1998

•شغل وظيفة عميد كلية الآداب بسوهاج 1/9/2000

•عميدًا لكلية الآداب بجامعة سوهاج عام 2004

كان "حجاب" أحد الأساتذة الذين أثروا الحياة الإعلامية بالآلاف من الصحفيين والإعلاميين من الذين تتلمذوا على يديه، كما قدم للمكتبة الإعلامية المئات من الكتب والمراجع التي لم يُقدمها أقرانه وسخر حياته لخدمة مهنته الإعلامية وأطلق عليه رواد علمه "عميد عمداء الإعلام".





كتب الدكتور حجاب:





•نظريات الإعلام الإسلامى - الهيئة المصرية العامة للكساب الإسكندرية ١٩٨٢م.

•العروة الوثقى - دراسة لمقومات لنباح الصحافة الإسلامية - الهيئة الممر: العامة للكتاب - الإسكندرية ١٩٨٢ م.

•مبادئ الإعلام الإسلامى - المطبعة العصرية - الإسكندرية ١٩٨٢.

•اقصاديات الصحف الإقليمية - مطعة أبو العيون - ططا - ١٩٨٢م

•المقال الافتاحى - مطبعة سعد - طنطا - توزيع دار المعارف - ١٩٨٩م.

•الدعاية السياسية ف العمر الأموى - - مطبعة سعيد - طنطا - توزيسع دار المعارف - ١٩٨٦م.

•المهوى الثقاف للفيلم المصرى - المكبة القومية الحديثة - طنطا - ١٩٨٩.

•المداخل الأساسية للعلاقات العامة بالاشتراك مع الدكتورة سحر محمد وهبي - ج١ - دار الفجر - القاهرة – ٠١٩٩٤

•الداخل الأساسية للعلاقات العامة بالاشتراك مع الدكتورة سحر معمد وهى - ج - دار الفجر - القاهرة – ١٩٩٥

•التفسير الإعلامى لصحيح البخارى - دار الفجر - القاهرة – ١٩٩٥.

•أسلوب التحرير الإخبارى - كلية آداب سوهاج ١٩٩٥.

•الأسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية - دار الفجر - القاهرة - ١٩٩٧.

•وسائل الإعلام والسمية الشاملة - دار الفجر - ١٩٩٨.

•الدعاية السياسية قديما وحدينا - دار الفجر - ١٩٩٨.

•أساسيات الرأى العام - دار الفجر - القاهرة ١٩٩٨.

•الهوى الثقاف والتربوى للفيلم المصرى - دار الفجر – ١٩٩٩.

•مهارات الاتصال للإعلاميين والتربويين والدعاة - دار الفجر -١٩٩٩.

•قضايا البيئة من المنظور الإسلامى - دار الفجر ١٩٩٩م.

•الإعلام السياحى - دار الفجر - ٢٠٠٢م.

•الإعلام الإسلامى - المبادىء - النظرية - التطبيق . دار الفجر - ٢٠٠٢م.





ترك "محمد منير" مدينة القاهرة، بما تحمل له من ذكريات علمًا وعملًا وحياة، واستكمل مسيرته بمحافظة سوهاج، ليُساهم في تأسيس أول قسم صحافة بالجامعات المصرية بعد كلية الإعلام بجامعة القاهرة التي تخرج منها، منذ ما يقرب من نصف قرن.









ليتخرج اليوم جيلًا إعلاميًا بعد جيل من قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج، ويتذكرون بشكل دائم أنه من أسس لابناء المحافظة هذا الصرح العلمي الذي تخرج منه العديد من المجتمع الإعلامي الشهير، أصبحوا نجوم الوسط الإعلامي.





النشاط العلمي:

•تنظيم وإدارة العديد من المؤتمرات العلمية ، آخرها المؤتمر الدولي لحوار الحارات مارس ٢٠٠٢ بالاشتراك مع جامعة أثنا باليونان.

•الاشتراك لإعداد اللوائح الجامعية، مثل لائحة الكراسة بكليتي الآداب بسوهاج وقنا، ولائحة قسم الإعلام بكلية الدعوة والإعلام جامعة محمد بن سعود الإسلاية، ولائحة قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية للبنات جامعة الأزهر، ولائحة قسم الدعوة والإعلام بكلية الشريعة والأصول جامعة المرقب بالجماهيرية الليبية.

•الاشتراك في العديد من الدورات التدريية في مجالات الصحافة الإقليمية والعلاقات العامة للمُتخصصين بمحافظتى سوهاج وقنا.

•الإشراف على الرحلات العلمية لطلاب الصحافة بالمؤسسات الصحفية بالقاهرة، وعلى النشاط التدريبي للطلاب وعلى الأنشطة التدريبية لاستخدام الكمبيوتر في الأعمال الصحفية المُختلفة.

•رئيسًا لمجلس إدارة المجلة العلمية للكلية، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة جريدة أخبار الجامعة ورئيس تحرير جريدة أخبار الجامعة الإلكترونية.

•مديرًا لمركز الدراسات والبحوث الإعلامية بالجامعة.

•مديرًا لمركز التربجة والطباعة والنشر بالجامعة.

•مديرًا لمركز تعقيق التراث بالجامعة.

•مديرًا لمركز الدراسات الاجتماعية بالجامعة.

•مشرفًا على قسمي المكتبات والدراسات الإسلامية بالكلية.

•المساهمة في مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي بسوهاج وقنا والأنشطة الاجتماعية والثقافية للطلاب بجامعة جنوب الوادي وفروعها،

•ورائدًا للشباب بكلية الآداب بسوهاج، لمدة 10 سنوات.

عضوية المجالس العلمية:

الاشتراك في عضوية المجالس العلمية المُختلفة لفترات مختلفة مثل:

•رئاسة مجلس الكلية والقسم ومجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث الإعلامية

•وعضوية مجلس ابلجامعة ومجلس الدراسات والبحوث البيئة ومجلس شئون التعليم

•والطلاب والمجلس الأعلى للدراسات العليا ومجلس الدراسات البيئية بجامعق جنوب الوادى وأسيوط.

•وعضو لجنة ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى الإعلام لدورتين متعاليتين بالجامعات المصرية وحى تاريخه، وعضو محكم للجان الترقية للإعلام بيامعة الأزهر، وبالجامعات العربية ، وعضو محكم لبحوث المجلات الإعلامية المتخصصة وبعض مجالات العلوم الإنسائية بمصر وعديد من البلدان العربية.

الحياة الشخصية:

تزوج الدكتور محمد حجاب، من الدكتورة سحر محمد وهبي عبد الموجود، استاذ الإعلام المُتفرغ بجامعة سوهاج، وتحكي لـ"صدى البلد"، أنه كان أبًا ماهرًا في التعامل مع أطفاله واحتواءهم، لم يأخذ علمه عمله كل وقته، بل كان يجعل أولوية وقته لأولاده وأهل بيته، فقد كان عالمًا جليلًا، وزوجًا رحيمًا، وأبًا حنونًا.

أنجب "حجاب" ثلاثة أبناء هم:

1.أحمد محمد منيرحجاب، مدرس طب الأطفال بكلية طب سوهاج.

2.ودينا محمد منير حجاب، مدرس الفسيولوجي بكلية طب سوهاج.