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محافظات

وزير الشباب والرياضة لـ أبناء سوهاج: عليكم رؤية ما تفعلونه كبيرا مهما كان

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:21 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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أنغام الجنايني
استمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أبناء محافظة سوهاج، أثناء لقاءه معهم بمقر مديرية الوزارة بالمحافظة.

جاء ذلك أثناء جولته التفقدية بسوهاج، برفقة اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، ومحمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ومحمد عبدالهادي، مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور احمد عزيز، رئيس جامعة سوزهاج.

ونصح "صبحي" الشباب عدة نصائح من بينها أن يُشعر الشاب نفسه دائمًا أنه يفعل ما لا يستطع غيره فعله، كما يستطيع أن يصل إلى هدفه ما دامه يسعى إليه دون يأس.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه من الصحيح ان يعمل الشاب وهو في فترة دراسته وليس عارًا عليه، بدل شرفًا له انه يسطيع تحمل مسؤليتان في تلك اللحظة وهما مسؤوليتي دراسته وحمل نفسه من أعلى عاتق والديه أو من يتولى أمره عامة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، لابناء محافظة سوهاج، إن عليهم رؤية ما يفعلوه كبيرًا مهما كان عملًا بسيطًا، على الشخص دائمًا أن يدعم نفسه بنفسه، ويُفخم من أفعاله وأعماله، ومهاراته، ويجب أن يقول لذاته "لا أحد يستطع فعل ما تستطعين أنتي فعله... حقًا يانفسي تستحقين كل السعادة والتقدم".

وأوضح أنه كان يفعل ذلك لنفسه كي يصل لما يُريد من أهداف وها هو أصبح نموذجًا لكثير من الشباب يريدون أن يصبحون مثله ذات يوم.

وزير الشباب والرياضة لـ أبناء سوهاج: عليكم رؤية ما تفعلونه كبيرا مهما كان
وزير الشباب والرياضة لـ أبناء سوهاج: عليكم رؤية ما تفعلونه كبيرا مهما كان
وزير الشباب والرياضة لـ أبناء سوهاج: عليكم رؤية ما تفعلونه كبيرا مهما كان
وزير الشباب والرياضة لـ أبناء سوهاج: عليكم رؤية ما تفعلونه كبيرا مهما كان
وزير الشباب والرياضة لـ أبناء سوهاج: عليكم رؤية ما تفعلونه كبيرا مهما كان
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