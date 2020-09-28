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اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا برعاية الرئيس السيسي أكتوبر المقبل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:03 م
الرئيس خلال افتتاحه
الرئيس خلال افتتاحه لمعرض تراثنا 2019
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محمد صبيح
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن انطلاق فاعليات الدورة الثانية لمعرض تراثنا، الذى ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 10 أكتوبر.

ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ويضم المعرض المئات من المشروعات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية من مختلف محافظات مصر.
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 وسوف تبدأ فاعليات المعرض من مساء 10 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر .

ويتيح المعرض مختلف المنتجات التراثية المتميزة ومنها الموبيليا والديكورات والتحف والانتيكات ووحدات الاضاءة النحاسية والخشبية والسجاد اليدوي الحرير والصوف والكليم والتللى والمشغولات اليدوية المتنوعة ومنتجات الزجاج المعشق والمنتجات الجلدية والفخار والخزف والرخام واللوحات والاكسسوار الحريمي والخيامية والمفروشات ومنتجات التطريز على القماش ومنتجات الفركة ومستحضرات تجميل طبيعية.


وأكد المهندس طارق شاش،نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ، علي أن المعرض هذا العام يستضيف عدد من الوزارات والجهات والهيئات المهتمة بالفنون اليدوية والحرف التراثية ومنها قطاع الفنون التشكيلية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط  بوزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بوزارة التضامن الاجتماعي والمجلس التصديرى للحرف اليدوية وغرفة الحرف اليدوية وبنك القاهرة ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط وغرفة الأثاث وكريتيف إيجيبت باتحاد الصناعات وعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والمجلس القومي للمرأة ومظلة للتنمية الاجتماعية (أغاخان للخدمات الثقافية) وبرنامج  تنمية الصعيد التابع لوزارة التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأكد علي حرص الجهاز علي التعاون مع كافة الجهات المهتمة بهذه الصناعات والفنون وتنفيذ توجيهات الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بأن يكون هذا المعرض ملتقي تجاري وثقافي و فني يخدم قطاع المشروعات التراثية واليدوية ويعرض الآلاف من المنتجات المتميزة لمحبي هذه الفنون ويقدم لهم مختلف المنتجات التراثية بأسعار تجارية أقل من الأسعار المعتاد عليها لأن البيع يتم من المصنع لزائري المعرض مباشرة.
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