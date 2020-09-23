تنمية المشروعات يستضيف معرض تراثنا 6 أكتوبر القادم





ويشارك في المعرض الحرفيون والمبدعون من قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب المشروعات اليدوية بغرفة الحرف اليدوية وبالمجلس التصديرى للحرف اليدوية.













وتأتى مشاركة هذه الجهات فى إطار حرص جهاز تنمية المشروعات علي التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذه الفنون والحرف اليدوية وإتاحة الفرصة لهؤلاء المبدعين والصناع المهرة للمشاركة في معرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز سنويا للترويج لمنتجات هذه الحرف ومساعدة أصحابها على الانتشار الثقافي و نقل خبراتهم الإبداعية و التوسع في تسويق وترويج منتجاتهم و الحفاظ علي العديد من الحرف اليدوية النادرة من الاندثار.





وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن معرض تراثنا الذى يضم المئات من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المتميزة هو رسالة من الدولة لأبنائها العاملين في هذا القطاع تؤكد على اهتمامها بمساعدتهم وتقديم كافة أوجه الدعم المالي والفني لهم نظرا لما تمثله مشروعاتهم من قيمة مضافة للاقتصاد المصري و قيمة ثقافية وفنية نادرة وجزء عزيز من التراث و الحضارة المصرية العريقة التي يجب تناقل خبراتها بين الأجيال للحفاظ عليها بجانب قدرة هذه الفنون على توفير فرص كثيفة العمالة حينما تتحول الي مشروعات إنتاجية لها جدوى اقتصادية وقدرات تسويقية.



