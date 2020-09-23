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اقتصاد

تنمية المشروعات يستضيف معرض تراثنا 6 أكتوبر القادم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستضيف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نخبة من الفنانين التراثيين  وأصحاب الحرف اليدوية في معرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي  في 6 أكتوبر القادم.

ويشارك في المعرض الحرفيون والمبدعون من قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب المشروعات اليدوية بغرفة الحرف اليدوية وبالمجلس التصديرى للحرف اليدوية. 



ويخصّص معرض تراثنا عددًا من الأجنحة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين التشكيليين ومنتجاتهم المتميزة من اللوحات والجداريات والخزف والنحاس والصدف والخيامية والقشرة والنسيج والحلى.

وتأتى مشاركة هذه الجهات فى إطار حرص جهاز تنمية المشروعات علي التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذه الفنون والحرف اليدوية وإتاحة الفرصة لهؤلاء المبدعين والصناع المهرة  للمشاركة في معرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز سنويا للترويج لمنتجات هذه الحرف ومساعدة أصحابها على الانتشار الثقافي و نقل خبراتهم الإبداعية و التوسع في تسويق وترويج منتجاتهم و الحفاظ علي العديد من الحرف اليدوية النادرة من الاندثار.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن معرض تراثنا الذى يضم المئات من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المتميزة هو رسالة من الدولة لأبنائها العاملين في هذا القطاع تؤكد على اهتمامها بمساعدتهم وتقديم كافة أوجه الدعم المالي والفني لهم نظرا لما تمثله مشروعاتهم من قيمة مضافة للاقتصاد المصري و قيمة ثقافية وفنية نادرة وجزء عزيز من التراث و الحضارة المصرية العريقة التي يجب تناقل خبراتها بين الأجيال للحفاظ عليها بجانب قدرة  هذه الفنون على توفير فرص كثيفة العمالة حينما تتحول الي مشروعات إنتاجية لها جدوى اقتصادية وقدرات تسويقية.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لمعرض تراثنا هو اتاحة فرص تسويقية متميزة لهذه المشروعات لتسويق منتجاتهم بعد فترة الركود التي عانوا منها نتيجة أزمة كورونا وإتاحة منتجات متميزة للجماهير المهتمة بهذه الفنون العريقة بأسعار مناسبة.
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