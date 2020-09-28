صناعة البرلمان: مصر أصبحت واحدة من أهم دول الشرق الأوسط فى الصناعات البترولية





أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية المشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ومنها مشروع تكرير البترول بمسطرد بمحافظة القليوبية.





مشيرا إلى أن هذا المشروع القومى الكبير الذى تم تنفيذه بمشاركة القطاع الخاص يؤكد أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا فى مجال الصناعات البترولية.





وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم أن مشاركة القطاع الخاص فى انجاز هذا المشروع يؤكد حرص الرئيس السيسى على تشجيع ودعم القطاع الخاص فى إنجاز مثل هذه المشروعات القومية الكبرى.





وأشاد المهندس محمد فرج عامر بكل ماجاء فى حديث الرئيس السيسى عن دور المصريين والإعلام فى الحفاظ على الدولة المصرية ومواجهة جميع المؤامرات التى تهدف الى إسقاط الدولة المصرية.





مؤكدا أن المصريين يقفون جميعا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف جميع مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة جميع المؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.