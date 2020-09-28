AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد التوجه نحو توسيع العضويات في الفترة المقبلة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:40 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم الأعضاء الاحتياطيين من الأحزاب الـ26، الممثلين فيها، كأعضاء أساسيين، للاستفادة منهم في أنشطة التنسيقية التي تتوسع يوما بعد يوم.

ومن المرتقب أن تبدأ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة المقبلة، التوسع في ضم أعضاء جدد، في هذه التجربة المتفردة، التي تثبت لمصر كلها، أنه في وقت ما، هناك كيان قادر على الدفع بالشباب للمستقبل، ودحر المغرضين والمحبطين.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الكيان يواصل الصعود والانتشار، وأن إضافة أعضاء جدد من الأحزاب والتيارات السياسية، تتبعه دورات تدريبية على كل الأدوات التي يستخدمها صانع القرار في الدولة المصرية سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي.

وأشارت التنسيقية ، إلى أن البلاد تشهد لأول مرة، وجود كيان يهدف لصقل مهارات الشباب من كل التيارات السياسية والأحزاب والتيارات الفكرية، لبناء قدراتهم تمهيدا للدفع بهم في عملية صناعة القرار، والمشاركة في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ضيافة أهالي منشأة القناطر بالجيزة

بوجود 27 حزبا.. المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب توضح أهميتها في الحياة السياسية.. فيديو

رسميا.. 26 مرشحا عن تنسيقية الأحزاب لخوض انتخابات مجلس النواب

26 مقعدا من تيارات مختلفة.. تنسيقية شباب الأحزاب.. الحصان الرابح في ترشيحات القائمة الوطنية

تنسيقية شباب الأحزاب تختار 2 من زوجات الشهداء ضمن مرشحيها فى انتخابات البرلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تكشف خطتها للمشاركة بانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد الفنانة حبيبة.. حقيقة قتلها زوجها القطري بـ30 طعنة

فيديو جراف | تفاصيل انضمام أول لاعب إسرائيلي لنادي عربي

أهم الأخبار.. أسماء مرشحى القوائم في انتخابات النواب 2020.. تطورات أزمة أذربيجان وأرمينيا .. بابجي تقتل طفلا في بورسعيد

عاش هنا يوثق دور الصدفة في دخول أحمد رمزي التمثيل.. أسرار تطليقه نجوى فؤاد بعد 17 يوما فقط

300 متر تحت الماء| شباب مصريون يبتكرون غواصة لاستكشاف الآثار البحرية..شاهد

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجوم الفتيات.. كيف دافعت راندا فكري عن برنامجها انت الراجل

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها

هيونداي أكسنت hyundai accent RB موديل 2021 رسميا في مصر .. صور