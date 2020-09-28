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رياضة

نجل شوبير لوالده في عيد ميلاده: "كل سنة وانت طيب يا كابتن مصر"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر محمد شوبير نجل الإعلامى الرياضى أحمد شوبير تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وهنأ نجل شوبير والده بمناسبة عيد مولده حيث يحل اليوم يوم ميلاد أحمد شوبير لاعب منتخب مصر السابق.

وعلق نجل شوبير :"كل سنة وانت طيب يا كابتن مصر ربنا يخليك لينا".


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فيما قد فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ترشيح مانويل جوزيه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة خلفا للسويسري رينيه  فايلر الذى اقترب من الرحيل الخميس المقبل .


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "إن عودة جوزيه مرة أخري لقيادة النادي الأهلي تم اقتراحه بالفعل ولكن الأمور لم تحسم بعد ولا يوجد استقرار نهائى بشأنه ".

وعن مفاوضات سباليتى قال: "سمعت مثل الجمهور عن مفاوضات سباليتى لكن ليس لدي أى معلومة
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