AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من السعودية على حرب أرمينيا وأذربيجان: نشعر ببالغ القلق

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:43 م
أول تعليق من السعودية
أول تعليق من السعودية على حرب أرمينيا وأذربيجان
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن بالغ قلقها إزاء تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، حثت حكومة المملكة الطرفين على وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضافت حكومة المملكة: "نتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان.

ودخلت الاشتباكات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، اليوم الثاني على التوالي، مع ورود أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 39 جنديًا، واتهامات متبادلة بين الجانبين باستخدام المدفعية الثقيلة.

وأعلن حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني، أن بلاده تعتبر تفاقم الوضع الحالي في منطقة كاراباخ بمثابة "الحرب الوطنية".

وأضاف حاجييف، الذي يشغل منصب قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية الأذربيجانية: "بالنسبة لشعبنا هذه حرب وطنية. تحدث مثل هذه الأحداث في مصير كل دولة. وفي مثل هذه اللحظات نود أن نرى الموقف الحقيقي لمختلف الدول".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصب الزيت على النار.. تركيا تكشف موقفها من المعارك بين أذربيجان وأرمينيا

ملاحظة غريبة لمسئول دولي حول حرب أرمينيا مع أذربيجان

مصر تطالب أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد

محذرا من تداعيات النزاع على القوقاز.. الاتحاد الأوروبي يدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار

ناغورنو كاراباخ إرث السوفييت.. القصة الكاملة للصراع بين أذربيجان وأرمينيا

بلطجة تركية مستمرة.. أنقرة: ندعم أذربيجان في حربها ضد أرمينيا

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع سباليتي وموسيماني

10 صور.. ديانا هشام تثير الجدل برفقة حبيبها

الرئيس السيسى يصدر 10 قرارات جمهورية جديدة ..تعرف عليها

4 علامات خلي بالك منها وانت بتشتري العربية

في ذكرى ميلاد علاء ولي الدين.. قصة شرائه أدوات غُسله وتحضير مدفنه

بالفضي اللامع.. هند عبد الحليم بإطلالة أنيقة رفقة زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجوم الفتيات.. كيف دافعت راندا فكري عن برنامجها انت الراجل

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها

هيونداي أكسنت hyundai accent RB موديل 2021 رسميا في مصر .. صور