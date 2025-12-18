قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: التفاوض مع شركات عالمية لتحلية مياه البحر وإنشاء مصنع بمصر
ترامب يغلق أبواب أمريكا.. حظر شامل على 40 دولة.. فيديو
لسّه في العمر بقــيّة.. مواطن يعود للحياة بعد توقف تام للقلب
الداخلية تكشف تفاصيل تجمع عدد من الناخبين داخل شونة خردة بالمحلة
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر
ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن وغادرت 8 أخريات كما وصل إجمالي الموجود بالميناء 27 سفينة ، منها السفينة ( MANHASSET QUEEN ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 57544 طنا من القمح لصالح القطاع العام .


وقالت هيئة ميناء دمياط ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29654 طنا تشمل 9300 طن يوريا و 2520 طن كلينكر و 804 أطنان ملح و 17030 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75796 طنا تشمل 7714 طن حديد و 900 طن خشب زان و 15500 طن خردة و 44040 طن ذرة و 2342 طن قمح و 5300 طن فول .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 418 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الواردة 54 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1893 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60552 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76853 طنًا ، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5339 حركة.

