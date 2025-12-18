ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن وغادرت 8 أخريات كما وصل إجمالي الموجود بالميناء 27 سفينة ، منها السفينة ( MANHASSET QUEEN ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 57544 طنا من القمح لصالح القطاع العام .



وقالت هيئة ميناء دمياط ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29654 طنا تشمل 9300 طن يوريا و 2520 طن كلينكر و 804 أطنان ملح و 17030 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75796 طنا تشمل 7714 طن حديد و 900 طن خشب زان و 15500 طن خردة و 44040 طن ذرة و 2342 طن قمح و 5300 طن فول .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 418 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الواردة 54 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1893 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60552 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76853 طنًا ، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5339 حركة.