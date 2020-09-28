تشكيل لجنة مُشتركة من نقابة البيطريين وهيئة الخدمات لحل مشاكل مراكز بيع الأدوية

شارك الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي أسفر عن إصدار قرار بتشكيل لجنة مُشتركة بين النقابة العامة والهيئة، لدراسة مشاكل مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات.





وأوضح سليم، أن اللجنة المُشتركة ستعمل على وضع تصور متكامل لحل مشاكل مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، والعمل على تيسير الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.



