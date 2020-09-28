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أخبار العالم

بإجمالي يتخطى 92 ألفا.. الإمارات تسجل 626 إصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:32 م
الإمارات تسجل 626
الإمارات تسجل 626 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة نوع المو
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دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الإمارات، اليوم الأثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 76,888 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم، وساهم ذلك في الكشف عن 626 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الصحة الإماراتية، أن الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 92,095 حالة.

كما أعلنت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك عدد الوفيات 413 حالة.

وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم شفاء 918 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 81,462 حالة.
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