AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصادر: الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الأقرب لقيادة الأهلي خلفا لـ فايلر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:17 م
رودولفو أروابارينا
رودولفو أروابارينا
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم
كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب "الوصل، وشباب أهلي دبي" السابق على رأس القائمة المرشحة لقيادة القلعة الحمراء.

وقالت المصادر إن المدرب الأرجنتيني يحظى بثقة كبيرة داخل لجنة التخطيط، وهو الأنسب للمرحلة المقبلة ولكن هناك أسماء أخرى ضمن قائمة مختصرة يجري التفاوض معها.

وأضافت أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي معجب بالطريقة الهجومية التي كان يقدمها مع الوصل وشباب أهلي دبي في الفترة التي قاد بها الفريق.

وأوضحت أن هناك مفاوضات مكثفة مع المدرب قاربت على الحسم ولكن هناك مفاوضات مع مديرين فنيين آخرين؛ تحسبًا لأي أزمة قد تحدث خلال الساعات القلية المقبلة.

ومن المقرر أن تكون مواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ، الأربعاء، في دور الـ 16 لكأس مصر هي الأخيرة للسويسري رينيه فايلر علي ان يعلن بعدها مسئولي القلعة الحمراء رحيله رسميًا يوم الخميس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلفا لكارتيرون..مدرب الوصل الإماراتي السابق معروض على الزمالك

فيريرا رايح جاي.. سيناريوهات الزمالك البديلة حال عدم التوصل لاتفاق مع العجوز البرتغالي

أحمد سامي: فايلر "بيدلع" على الأهلي .. ومختار مختار الأنسب لخلافته

لجنة التخطيط بـ الأهلي تحسم الموقف النهائي للمدرب الجديد خلال ساعات

الأهلي يستقر على التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة فايلر

كلام نهائي.. الأهلي يحدد موقف فايلر .. الخميس

ترشيحاتنا

لا تغلِ الماء جيدا .. الطريقة الصحيحة لعمل الشاي

انتظروا الرد.. إبراهيم سعيد يتوعد رضا عبد العال علناً بعد مناوشتهما الأخيرة

عيار 24 يسجل 931 جنيها.. تراجع جديد في اسعار الذهب اليوم الاثنين

بالفضي اللامع.. هند عبد الحليم بإطلالة أنيقة رفقة زوجها

بتصريحات مثيرة.. أردوغان يصعّد من لهجته ضد أرمينيا

في الجيم .. ظهور جديد لـ منى ممدوح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة في مصر و السعودية .. سعر و مواصفات

خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

بفستان أبيض وشعر كيرلي ..علا رشدي تخطف الأنظار من دهب