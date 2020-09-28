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آلاف المحتجين بالعاصمة البيلارسية يتظاهرون رفضًا للرئيس ألكسندر لوكاشينو .. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:23 م
ألاف المحتجين ببيلاروسيا
ألاف المحتجين ببيلاروسيا
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محمود محسن
أذاعت فضائية فرنسا 24 لقطات يظهر من خلالها خروج حوالي 50 ألف متظاهر في شوارع مينسك عاصمة بيلاروسيا رفضًا للرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يواجه منذ الانتخابات الرئاسية احتجاجات غير مسبوقة حيث يتهمه المتظاهرون بتزوير الانتخابات.
 وذكرت  مجموعة "فياسنا" للدفاع عن حقوق الإنسان أن الشرطة اعتقلت نحو 40 شخصا على الأقل من بين المحتجين الذين خرجوا تحت الأمطار الأحد. كما اعتقلت السلطات منذ السبت قرابة 150 شخصا.

وأوقفت شرطة بيلاروسيا عشرات الأشخاص خلال مظاهرة جديدة للمعارضة الأحد ضمت نحو 50 ألف شخص، رفضًا للرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي أدى اليمين الدستورية الأربعاء بشكل غير متوقع وبعيدا عن الأنظار.

ويواجه لوكاشينكو منذ الانتخابات الرئاسية  احتجاجات غير مسبوقة يخرج خلالها عشرات آلاف الأشخاص إلى شوارع مينسك للتنديد بإعادة انتخابه في اقتراع تخللته عمليات تزوير وفقا لهم.

وفي وسط مينسك، نشرت مدرعات وأغلقت عدة محطات مترو تحسبا للمسيرة، كما أحيط قصر الاستقلال، حيث يقيم لوكاشنكو والذي شهد تجمعات مناهضة مؤخرا، بالحواجز وفرضت حراسة مشددة من قبل شرطة مكافحة الشغب.

كما تم إغلاق العديد من الساحات العامة ومراكز التسوق التي لجأ إليها المتظاهرون في الماضي هربا من الشرطة.
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