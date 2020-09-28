آلاف المحتجين بالعاصمة البيلارسية يتظاهرون رفضًا للرئيس ألكسندر لوكاشينو .. فيديو

أذاعت فضائية فرنسا 24 لقطات يظهر من خلالها خروج حوالي 50 ألف متظاهر في شوارع مينسك عاصمة بيلاروسيا رفضًا للرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يواجه منذ الانتخابات الرئاسية احتجاجات غير مسبوقة حيث يتهمه المتظاهرون بتزوير الانتخابات.

وذكرت مجموعة "فياسنا" للدفاع عن حقوق الإنسان أن الشرطة اعتقلت نحو 40 شخصا على الأقل من بين المحتجين الذين خرجوا تحت الأمطار الأحد. كما اعتقلت السلطات منذ السبت قرابة 150 شخصا.



