AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

استعدادا لانعقاد أولى جلساته.. جولة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية بمجلس الشيوخ

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:04 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
تفقد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الاثنين، مقر مجلس الشيوخ وملحقاته، للوقوف على ما يجري فيه من أعمال تجديدات ختامية، ومدى جاهزيته لاستقبال أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع انعقادها خلال شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن الوزير يترأس اللجنة المالية والإدارية التي تقوم بنقل الأصول المقررة لمجلس الشيوخ إلى حين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (141) لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

ورافق الوزير في تلك الجولة المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب والمستشار محمود إسماعيل عتمان ــ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وشدد الوزير على ضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية في أجل مناسب.
استعدادا لانعقاد أولى جلساته.. جولة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية بمجلس الشيوخ
استعدادا لانعقاد أولى جلساته.. جولة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية بمجلس الشيوخ
استعدادا لانعقاد أولى جلساته.. جولة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية بمجلس الشيوخ
استعدادا لانعقاد أولى جلساته.. جولة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية بمجلس الشيوخ
استعدادا لانعقاد أولى جلساته.. جولة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية بمجلس الشيوخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير شئون المجالس النيابية يستقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ

وزير المجالس النيابية يستعرض الإجراءات التمهيدية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ..صور

خلية عمل بأروقة البرلمان استعدادا لاستقبال أعضاء الشيوخ.. صور

تفاصيل اجتماع اللجنة الإدارية والمالية لبحث استعدادات استقبال نواب مجلس الشيوخ

اللجنة المالية والإدارية تتفقد المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ.. صور

حفل استقبال لنواب الشيوخ بمقر المجلس بعد إعلان فوزهم.. اللجنة الإدارية والمالية تجتمع لوضع اللمسات النهائية لعمله.. صور

ترشيحاتنا

شوبير: مانويل جوزيه مرشحا لتدريب الأهلي خلفا لـ فايلر

باتشيكو يصل الزمالك لقيادة أول تدريبات الأبيض

العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة

سكتة قلبية.. تفاصيل مصرع طفل بورسعيد بسبب لعبة شهيرة

فى أحدث ظهور لها.. روجينا تشعل السوشيال ميديا.. ومتابع: أجمل من هيفاء

هل ترى كلبا أم مهرجا؟.. صورة خادعة تثير الجنون حول العالم| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وسعر فولفو volvo xc60 موديل 2021 في مصر.. صور

العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة

هشاشة العظام وآلام المفاصل .. تعرف على أبرز أسباب آلام الظهر والوقاية منها