مجازاة مذيعين ومسئولين بماسبيرو بسبب الإهمال في العمل

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 258 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيسي تحرير ومدير عام البرامج الإخبارية ومذيعين بقطاع أخبار ماسبيرو لإرتكابهم مخالفات جسيمة في قراءة التقارير الصوتية وعدم الإلتزام بجدول مذيع الطوارئ، وبراءة مذيعين من واقعة تقديم شكاوى كيدية ضد رؤسائهم بقصد الإضرار بهم دون مبرر.





أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة بدائرة عملهم بقطاع الأخبار التابع للهيئة الوطنية للإعلام لم يراعوا أحكام اللوائح والتعليمات وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح والأحكام والتعليمات المتعلقه بأداء واجبات وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا يتقق وتأدية الخدمة العامة









كشفت المحكمة عبر أسباب حكمها أن ، رئيسي التحرير بإدارة البرامج بقطاع الإخبار تقاعسا عن إخطار محمد موافي، المذيع بقطاع الأخبار بجداول الأعمال التي تضمنت إسناد بعض التقارير له لقراءتها رغم تواجده بإدارة البرامج في الايام المكلف بها بالمخالفة التعليمات





وتبين من أوراق القضية أن مدير عام البرامج الإخبارية بقطاع الأخبار أهمل الإشراف على المخالفين الأول والثاني العاملين تحت رئاسته بإدراة البرامج مما أدى إلى عدم تسليمهما التقارير الصوتية للمذيع محمد موافي والمكلف بقراءتها رغم حضورة لمقر إدارة البرامج الإخبارية في الايام المكلف بها بالمخالفة للتعليمات

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية بأن محمد حسان مراد، المذيع بقطاع الأخبار ترك محل العمل العمل المكلف به كمذيع طوارئ وانصرف من مبني ماسبيرو دون إذن أو مسوغ قانوني بالمخالفه للوائح و التعليمات

كما تضمنت حيثيات الحكم أن محمد حسان مراد وعصام سلامة ربيع، مذيعي النشرات والتعليقات الإخبارية لم يرتكبا مخالفة إساءة إستخدام حق الشكوى، ولم يتجاوزا حدودها بأن إتهما روسائهما بإرتكاب مخالفات





شملت قائمة أدلة الثبوت جداول توزيع المذيعين وتقرير فحص الشكوى وخطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأخبار وأقوال الشهود محمد عبده حلمي وعبير عطا محمود، المفتشين الماليين والإداريين بالإدارة المركزية للتفتيش وطارق محمد عجمي وميرفت محسن محمد، رئيسا الإدارة المركزية للأخبار المرئية بقطاع الأخبار ومصطفى أحمد يوسف، كبير مصوري قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام



