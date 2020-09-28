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محافظات

الأورمان تنتهي من إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينها 5507 منازل فى الفيوم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:28 م
اعادة إعمار 32 ألف
اعادة إعمار 32 ألف منزل
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أنه ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة" انتهت الجمعية من إعادة إعمار عدد 32 ألف منزل فى (1158) قرية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وفى محافظة الفيوم تم الانتهاء من (5507) منازل فى (258) قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة الفيوم .

وأكد "فؤاد" أن مشروع اكفل قرية فقيرة مشروع تنموى متكامل يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال اعادة اعمار المنازل المتهالكة وأن الأعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين واقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين .


ونوه "فؤاد" أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لابناء المحافظة غير القادرين.

وكانت جمعية “الأورمان” قد أقامت عددا كبيرا من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح اهالى محافظة الفيوم، ومنها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، .

فضلا عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى إجراء عمليات القلب والعيون للمرضى غير القادرين بالمحافظة.
الأورمان تنتهي من إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينها 5507 منازل فى الفيوم
الأورمان تنتهي من إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينها 5507 منازل فى الفيوم
الأورمان تنتهي من إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينها 5507 منازل فى الفيوم
الأورمان تنتهي من إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينها 5507 منازل فى الفيوم
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