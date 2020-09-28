AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

معلومات لا تعرفها عن معبد قصر قارون بالفيوم .. شاهد بالتفصيل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل أبو السعود

تضم محافظة الفيوم ، العديد من الاثار الفرعونية و اليونانية والاسلامية والقبطية،  ويعتبر معبد قصر قارون من معابد العصر اليونانى الرومانى ، ولا علاقة له بقارون الذي جاء ذكره في القرآن الكريم؛ والذي قال الله تعالى عنه: "فخسفنا به وبداره الأرض" .

 

يقول سيد الشورة مدير عام منطقة آثار الفيوم  ، ان معبد قارون خصص لعبادة سوبك و"ديونيسيوس" في الخمر والحب "عند الرومان ، ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له؛ والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها، فأطلق عليه في البداية بحيرة (القرون)، وحرفت إلى بحيرة قارون.


وتابع : "وبالنسبة لعدد الحجرات في المعبد فإنها اقل من مائة حجرة، وكانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت.


 أقرأ أيضا :البعثة المصرية للآثار بمنطقة جرزا بالفيوم تستأنف أعمالها


وأضاف الشورة أنه كان يوجد طريق بري يربط المدينة التي يقع بها المعبد " قصر قارون " وبين الإسكندرية ، وكان يستخدم في نقل البضائع أيام الرومان من الفيوم ومحافظات الصعيد إلى ميناء الإسكندرية ثم إلى أوروبا.

 

وأضاف أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق ، أن إحدى الدراسات الحديثة أكدت تعامد الشمس على معبد قصر قارون في يوم 21 ديسمبر من كل عام، وتم تشكيل لجنة من علماء الاثار والتي أكدت ما جاء بالدراسة ، وأن الشمس تتعامد على قدس الأقداس بالمعبد في هذا التوقيت ويستمر التعامد حوالى 25 دقيقة.

 

وكان عدد من الباحثين الاثريين قد قاموا بنشر أبحاث عن تعامد الشمس على قدس الأقداس في المعبد في هذا التاريخ من كل عام، والذي يوافق الانتقال الشتوى, ولقد تأكدت اللجنة من صحة تعامد الشمس على المقصورة الرئيسية واليمنى في قدس الأقداس ولم تتعامد الشمس على المقصورة اليسرى، لان هذه المقصورة كان بها مومياء التمساح رمز المعبود (سوبك ) في الفيوم في العصور الفرعونية والذي لا يجب أن يعرض للشمس حتى لا تتعرض المومياء للأذى.

 

معلومات لا تعرفها عن معبد قصر قارون بالفيوم .. شاهد بالتفصيل
معلومات لا تعرفها عن معبد قصر قارون بالفيوم .. شاهد بالتفصيل
معلومات لا تعرفها عن معبد قصر قارون بالفيوم .. شاهد بالتفصيل
معلومات لا تعرفها عن معبد قصر قارون بالفيوم .. شاهد بالتفصيل
معلومات لا تعرفها عن معبد قصر قارون بالفيوم .. شاهد بالتفصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 5 جنيه للتذكرة.. افتتاح 5 مناطق أثرية أمام الزوار

السياحة تنتعش بالمحافظات..عودة 90% من المنشآت السياحية بالأقصر للعمل.. افتتاح 5 مناطق أثرية في الفيوم.. استئناف العمل في المركز الثقافى الأفريقى بأسوان

محافظ الفيوم ومساعد وزير الآثار يتفقدان متحف كوم أوشيم وقصر قارون

ترشيحاتنا

300 متر تحت الماء| شباب مصريون يبتكرون غواصة لاستكشاف الآثار البحرية..شاهد

صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة.. 12 حقيقة عنها لا يعرفها الكثيرون

بشرى سارة.. 50% تخفيضات علي سعر المتر فى التصالح فى مخالفات البناء بشمال سيناء

صاحب نظرية الفيروس مؤامرة.. كورونا يقتل أحد أكبر مؤيدي ترامب

يورجن كلوب: تعاقد ليفربول مع لاعبين جدد يرتبط بإصابات الفريق

رزان مغربي تشارك في تحدي الطفولة.. والجمهور: كنتي عسولة أوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بئر العين.. مقصد الباحثات عن الانجاب رغم جفاف ماؤها واندثار معالمها.. شاهد

5 علامات تحذيرية لـ السكتة الدماغية .. تعرف عليها

سعر و مواصفات هيونداي كريتا hyundai creta اليوم في مصر .. صور