الرئيس يعلم قدرهن.. فريدة الشوباشي: وضع المرأة الآن أفضل من السابق.. فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى أن تنوع المرشحين لإنتخابات مجلس النواب في العديد من ربوع مصر، يأتي من أجل الوصول لأحسن متقدم في كل دائرة ينتخبه أهلها.





وأضافت الشوباشي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن كثرة المرشحين في كل منطقة يخرج أهم عنصر مؤثر في هذه المنطقة؛ ليقدم أحسن ما لديه في البرلمان المقبل.





وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن وضع المرأة الآن أفضل من السابق، مشيرة إلى أنها كانت فى القاع وأصبحت فى اتجاه القمة، موضحة أنه حتى فترات قريبة كانت تخرج أصواتوتقول أن المرأة عورة وكل الحديث كان ضد المرأة.





وأشارت الشوباشي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعلم قدر المرأة حسب الدين الذى كرمها، ويعمل على نوع من التكافؤ بين الرجل والمرأة.



