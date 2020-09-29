على مسرح ساحة الهناجر.. زاهى حواس ونجوم الفن في أولى ليالي سينما مصر

شهدت الليلة الأولى للعرض المسرحى "سينما مصر"، مساء الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حضورا مميزا لكوكبة من الشخصيات الهامة ونجوم الفن.

وشاهد العرض الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والفنان كمال ابو رية، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنانة مى عبد النبى، والفنان محمد دسوقى مدير عام مركز الهناجر للفنون، والكاتب محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والفنان ناصر شاهين .





ومن المقرر أن يستمر تقديم المسرحية اليوم وغدا، ضمن ختام برنامج عودة الروح لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .





"سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، رؤية وإخراج خالد جلال .



