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منوعات

بتصرفات جنونية.. سيدة تثير الذعر في نفوس ركاب طائرة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في الرحلات الجوية حكايات وقصص ومغامرات جديدة، فالحياة لبضع ساعات بين السحاب ومع غرباء تنجم عنها الكثير من المواقف، فعلى متن طائرة ذُعر الركاب من تصرفات سيدة تسلقت المقاعد وهي تصرخ بشدة. 

وبدا على المرأة المتواجدة على متن طائرة متجهة إلى ميشيجان/ وكأنها تعاني من انهيار عصبي حاد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

ويظهر مقطع فيديو صوّره أحد الركاب ، سيدة تصرخ وهي تتسلق المقاعد بين صفوف المسافرين، وتظهر الراكبة التي ترتدي "الماسك" على ذقنها وهي تصرخ بألفاظ نابية بأعلى صوت لها .

وطلب أحد أفراد طاقم الطائرة، منها، الجلوس في مقعدها لكنها تجاهلته، ووقفت لبضع دقائق وكأنها مصدومة، فيما قامت المرأة التي كانت ترتدي بنطالًا رياضيًا وسترة ، تتشبث بالجزء العلوي من صناديق المقصورة التي تحتوي على حقائب اليد وتصرخ ، مرارًا وتكرارًا "سنذهب طوال الليل". 

وكان لا يبدو أنها تتحدث إلى أي شخص على وجه الخصوص وهي تقف على مسند الذراعين والرقبة لتعرض أقوالها على بقية الطائرة، وبينما تقفز إلى الحاويات العلوية وتفتحتها لتسقط كل ما فيها من محتويات الخاصة بباقي الركاب. 

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ولم يوضح الفيديو ما إذا كان أي من الركاب الآخرين قد تعرض لأذى من أفعال تلك السيدة، وقد تكهن أحد الركاب الذي كان يتحدث من خلف الكاميرا بأن المرأة كانت تحت تأثير مخدر، فيما  أدعى البعض الآخر من الركاب بأنها ممسوسة من قبل الأرواح الشريرة.
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