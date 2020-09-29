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منوعات

آسفة قتلتها.. أم تذبح طفلتها أمام ابنتها الكبرى

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
خلف القضبان، تقف الأم، التي انتزعت من قلبها الأمومة، ويداها ملطختان بدماء ابنتها التي قتلتها بأبشع الطرق، حيث أنهت حياة طفلتها الصغرى بالسكين، وذبحت طفلتها الكبرى برؤيتها لتفاصيل الحادث المؤلم. 

واتُهمت امرأة، بقتل ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، قبل أن تقوم الأبنة الأكبر بسحبها من يد أمها، وذكرت الشرطة في ولاية "شيكاغو" بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الصغيرة التي تدعى " سيرينيتي" تم قطع حَلْقها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

ويقال إن والدتها والتي تدعى"سيمون أوستن" هاجمت طفلتها بسكين مسنن، وتم إخبار المحكمة أن "أوستن" البالغة من العمر 27 عامًا طلبت من ابنتها الكبرى مغادرة الغرفة التي كانت فيها هي و"سيرينيتي ".

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى أن "أوستن" سحبت النصل من تحت الوسادة وقطعت حَلْق ابنتها الصغيرة، بينما كانت الطفلة الأكبر تشاهد من خلال ثقب المفتاح في الباب، ويقال إن أخت "سيرينيتي" صرخت مما شاهدته، قبل أن تنفجر في وجه والدتها وهي تجري نحوها.

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الابنة الكبرى سحبت والدتها من شعرها؛ في محاولة لإبعادها عن "سيرينيتي"، ولكن الوقت قد مضى وتوفيت الصغيرة. 

 وذكرت شبكة "سي بي إس" أن جد الفتيات، الذي كان يعيش معهما، كان بالخارج لتناول القهوة في ذلك الوقت، فعاد ليجد حفيدته الكبرى تخبره أن والدتها طعنت أختها، فيما كانت "أوستن" تنتظر في مكان الحادث، رجال الشرطة؛ لاعتقالها بعد ذلك، لتعتذر الأم في التحقيقات عن قتل ابنتها.
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