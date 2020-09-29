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محافظات

ارتبطت عاطفيا به.. نورين فتاة المحلة تلحق بوالدها في اليوم الـ 40 على وفاته.. صور

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
نورين
نورين
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احمد علي
سادت حالة من الدهشة على وجوه  عشرات الآلاف من رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية نتيجة تداول خبر وفاة فتاة في العقد الثاني من عمرها، تدعي "نورين الغرابلي"؛ عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، إثر رحيل والدها "فرج الغرابلي" مدرس الجغرافيا، نتيجه إصابته بفيروس كورونا المستجد أوائل الشهر الماضي .


وكانت الفتاه الراحله قد ارتبطت عاطفيًا وروحيا بالوالد الراحل؛ وهو ما اصابها بحاله من الصدمه والبكاء المستمر حزنا عليه، بسبب فيروس كوفيد ١٩ القاتل، وتسبب ذلك في تدهور حالتها الصحية والنفسيه لفقدانها توأم روحها.

وكان رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك قد نعوا الفتاة بعده عبارات، من بينها " الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ..اميره في الجنه يا نورين " و" لا اله الا الله ..ربنا يرحمك يارب ويصبرنا ع فراق ضحتك وخفه دمك " و" فقدنا عصفوره في الجنه، ووالدها كان حسن الخلق ".

وكشف محمد حسن، أحد أفراد عائله " الغرابلي" عن أنه سيتم استلام جثمان الفتاه "نورين" من أحد المستشفيات الخاصه بمدينة المنصوره، مشيرا الى أن والدتها دخلت في نوبه من البكاء وسقطت مغشيا عليها، كما أصيبت بنوبات غيبوبه متقطعه؛ بسبب صدمتها بتلقي خبره وفاه ابنتها زهره عمرها- علي حد قوله-.

واضاف " ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يآرب العالمين فكانت نعم الفتاة وارتبطت عاطفيا وروحيا واجتماعيا بالوالدها في يوم الأربعين من ذكرى رحيله الأولى ..ربنا يجعلها في أعلي المراتب يارب ففارقها ووفاة والدها بسبب كورونا فاجعه كبري هزت اركان الاسره بالكامل ". 

وجدير بالذكر أن والد الفتاة الراحل كان يعمل معلما متخصصا في مجال مادة الجغرافيا، ووافته المنية عقب قضائه فترة علاجية لمدة أسبوعين داخل أقسام العزل  بمستشفى الحميات بالمحلة، نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا.
ارتبطت عاطفيا به.. نورين فتاة المحلة تلحق بوالدها في اليوم الـ 40 على وفاته.. صور
ارتبطت عاطفيا به.. نورين فتاة المحلة تلحق بوالدها في اليوم الـ 40 على وفاته.. صور
ارتبطت عاطفيا به.. نورين فتاة المحلة تلحق بوالدها في اليوم الـ 40 على وفاته.. صور
ارتبطت عاطفيا به.. نورين فتاة المحلة تلحق بوالدها في اليوم الـ 40 على وفاته.. صور
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