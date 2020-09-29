بعد تصريحات أردوغان المستفزة.. اليونان تعتزم الشروع في خطوة تصعيدية لمواجهة تركيا

أعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، الثلاثاء، عزم أثينا الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.









وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد بحث أمس الإثنين، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في مدينة سالونيك شمالي اليونان، التوتر في شرق البحر المتوسط.





وأكد بيان أمريكي يوناني على ضرورة حل قضايا ترسيم الحدود البحرية سلميًا وفقًا للقانون الدولي.



