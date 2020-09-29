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أخبار العالم

بعد تصريحات أردوغان المستفزة.. اليونان تعتزم الشروع في خطوة تصعيدية لمواجهة تركيا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
ليونان تعتزم الشروع
ليونان تعتزم الشروع في خطوة تصعيدية لمواجهة تركيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، الثلاثاء، عزم أثينا الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وعاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، إلى لهجته الاستفزازية مؤكدًا أن تركيا ليست ضيفًا على البحر المتوسط؛ زاعمًا أنها تمتلك أطول ساحل فيه.


ووفقًا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال اردوغان: إن "تركيا بلد متوسطي، وكما كانت عبر التاريخ واليوم هي ليست ضيفًا على هذه المنطقة بل نحن أهل الدار".
 
وتابع الرئيس التركي قائلا إن كل خطوة يتم اتخاذها في البحر المتوسط تؤثر بشكل مباشر على أمن وحقوق ومصالح بلاده.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد بحث أمس الإثنين، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في مدينة سالونيك شمالي اليونان، التوتر في شرق البحر المتوسط. 

وأكد بيان أمريكي يوناني على ضرورة حل قضايا ترسيم الحدود البحرية سلميًا وفقًا للقانون الدولي. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن ستستخدم نفوذها الدبلوماسي والعسكري في المنطقة لمحاولة تهدئة الخلاف بين اليونان وتركيا الحليفين في حلف شمال الأطلسي بشأن حقوق الطاقة في شرق البحر المتوسط. 
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