بومبيو: أتعهد بدعم الولايات المتحدة لتخفيف النزاع بين اليونان وتركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، الإثنين، إن واشنطن ستستخدم نفوذها الدبلوماسي والعسكري في المنطقة لمحاولة تهدئة الخلاف بين اليونان وتركيا الحليفين في حلف شمال الأطلسي بشأن حقوق الطاقة في شرق البحر المتوسط





وبدأ بومبيو جولة إقليمية مدتها خمسة أيام في مدينة سالونيك شمال اليونان، بعد أيام من التزام اليونان وتركيا باستئناف حوار دبلوماسي حول النزاع الذي أدى إلى حشد عسكري خطير - ومخاوف من صراع عسكري - في المنطقة البحرية المتنازع عليها.





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وأضاف أن البلدان في بيان مشترك بعد لقاء بومبيو مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس: "تشاركت الولايات المتحدة واليونان وجهات النظر بشأن شرق البحر المتوسط ​​وأعادتا تأكيد إيمانهما بضرورة حل قضايا ترسيم الحدود البحرية سلميا".





وتابع أن البلدين "أكدا على التزامهما بتعزيز تعاونهما الوثيق كحليفين في الناتو ، باستخدام جميع الوسائل المناسبة المتاحة لهما ، من أجل حماية الاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع".





وتدهورت العلاقات بين اليونان وتركيا المجاورة بشكل حاد العام الجاري؛ بسبب الحدود البحرية المتنازع عليها وحقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط. أرسلت تركيا سفينة أبحاث، برفقة سفن حربية، للتنقيب عن موارد الطاقة في منطقة تدعي اليونان أنها تقع على جرفها القاري وحيث تدعي الحقوق الاقتصادية الحصرية.





وأرسلت أثينا سفنا حربية خاصة بها إلى المنطقة.





ويناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري فرض عقوبات على تركيا بسبب أفعالها.





وفي اسطنبول، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لحل الخلافات سلميا وجدد الدعوة إلى حلول تحمي حقوق الجميع.





وقال "أدعو جميع البلدان في البحر الأبيض المتوسط ​​التي هي جيراننا ، وخاصة اليونان ، إلى التوقف عن اعتبار شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لعبة محصلتها صفر.





واضاف أردوغان: تعالوا ، فلنحول البحر الأبيض المتوسط ​​إلى حوض سلام مرة أخرى ... دعونا نجعل الطاقة مسألة تعاون وليس صراع.





وكان بومبيو قد ناقش الوضع في شرق البحر المتوسط ​​في وقت متأخر من يوم الأحد مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أثناء توجهه إلى اليونان.





وستشمل جولة بومبيو الإقليمية أيضًا إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا.





وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، سيغادر إلى جزيرة كريت اليونانية حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ويزور قاعدة بحرية أمريكية في خليج سودا.





وفي أكتوبر الماضي، زار بومبيو أثينا ووقع اتفاقية تعاون دفاعي منقحة مع اليونان نصت على زيادة النشاط المشترك بين الولايات المتحدة واليونان وحلف شمال الأطلسي في ثلاثة مواقع في اليونان بالإضافة إلى البنية التحتية والتحسينات الأخرى في خليج سودا.





ووسط التوتر مع تركيا، أعلنت اليونان عن مشتريات أسلحة كبيرة ، بما في ذلك طائرات مقاتلة من فرنسا ، بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات هليكوبتر وأنظمة أسلحة.





ويعتبر بومبيو هو أول وزير خارجية أمريكي يزور ثيسالونيكي ، ثاني أكبر مدينة في اليونان.





وقالت السلطات إن الإجراءات الأمنية كانت مشددة في المدينة الساحلية ، مع تغيير مكان اجتماع بومبيو مع ديندياس من الموقع المخطط أصلا ، وهو وزارة محلية ، إلى فندق لأسباب أمنية.





وخططت جماعات يسارية لاحتجاجين منفصلين على زيارته مساء الاثنين.





وخلال زيارته إلى ثيسالونيكي، وقع بومبيو اتفاقية ثنائية للعلوم والتكنولوجيا، واستضاف قادة الأعمال في قطاع الطاقة لإجراء مناقشة لتسليط الضوء على تنويع الطاقة ومشاريع البنية التحتية في اليونان.





وانضم أيضًا إلى أعضاء الجالية اليهودية في سالونيك لإحياء ذكرى يوم كيبور في المتحف اليهودي المحلي، حيث طوقت الشرطة جزءًا كبيرًا من وسط المدينة.





ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لبدء المحادثات الاستكشافية اليونانية التركية.



