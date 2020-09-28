AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو يجتمع بنظيره اليوناني لبحث التوتر في شرق البحر المتوسط

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم /الإثنين/ مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في مدينة سالونيك شمالي اليونان، لبحث التوتر في شرق البحر المتوسط.
وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية أن بومبيو هو أول وزير خارجية أمريكي يزور مدينة سالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان، حيث من المقرر أن يوقع اتفاقية ثنائية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب الإجتماع بقادة الأعمال في قطاع الطاقة لمناقشة تنويع الطاقة ومشاريع البنية التحتية في اليونان.
وقد تم فرض إجراءات أمنية مشددة في المدينة الساحلية، كما تم تغيير مكان اجتماع بومبيو مع ديندياس من الموقع المخطط له إلى موقع أخر لأسباب أمنية. 
وتعد اليونان المحطة الأولى في جولة بومبيو إلى أوروبا والتي تستغرق خمسة أيام، وتشمل كلا من إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا.
وكانت حدة التوتر قد زادت مؤخرا بين اليونان وتركيا المجاورة هذا العام، لا سيما فيما يتعلق بالحدود البحرية وحقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط، ما زاد المخاوف من امكانية اندلاع حرب بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي /ناتو/.

Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يوجه رسالة قوية لوزير الدفاع القطري.. معلومات تعرض لأول مرة عن مجمع مسطرد

أخبار الرياضة.. حقيقة تفاوض الأهلي مع سباليتي.. أمير مرتضى يكشف عن عقوبة بن شرقي

تفاصيل مؤلمة.. جدة تضحي بنفسها من أجل إنقاذ حفيدتها من الغرق

الدعاء السحري لحل المشاكل الزوجية بـ21 آية من القرآن

5 علامات تحذيرية لـ السكتة الدماغية .. تعرف عليها

خناقة في الكوشة .. ضيف يتشاجر مع العريس في حفل الزفاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بئر العين.. مقصد الباحثات عن الانجاب رغم جفاف ماؤها واندثار معالمها.. شاهد

5 علامات تحذيرية لـ السكتة الدماغية .. تعرف عليها

سعر و مواصفات هيونداي كريتا hyundai creta اليوم في مصر .. صور