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مرأة

للحامل .. توقفي عن تناول الإندومي فورا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
اضرار الاندومي كثيرة فهي من الوجبات سريعة التحضير وتحتوي على الكثير من المواد الحافظة والدهون الضارة بجسم الانسان، وهي من الاطعمة الغير صحية خاصة للمرأة الحامل. 

ووفقًا لموقع webmd على الرغم من التحذيرات من أن تناول المكرونة سريعة التحضير لفترات طويلة سيضر بجهاز الهضم لديك وأضرار الاندومي لا تحصى ولا تعد ولكن من أجل الراحة وتنوع الأذواق، لا تزال هذه المكرونة شائعة ورخيصة، وهي بالفعل مشبعة. 

وتقول الشائعات إن المعكرونة سريعة التحضير لها العديد من المخاطر الصحية على الحامل والمرأة وتعتبر الاندومي من اخطر الوجبات السريعة التي يتم تناولها.

أضرار الإندومي للحامل 

أضرار الإندومي على الحامل خطيرة فالاندومي تحتوي على مادة MSG التي تؤثر على المراة الحامل وتصيبها بالغثيان واضطرابات المعدة وزيادة ضغط الدم بالاضافة إلى الصداع.

واقترحت بعض الأبحاث أيضًا أن مادة MSG قد تؤثر سلبًا على صحة الدماغ، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن مادة MSG يمكن أن تسبب تورمًا وموتًا لخلايا الدماغ الناضجة. 

ووجدت بعض الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للاندومي قد يترافق مع ضعف جودة النظام الغذائي بشكل عام، وقارنت إحدى الدراسات الوجبات الغذائية لمستهلكي المعكرونة الفورية ومستهلكي المعكرونة غير الفورية.

في حين أن مستهلكي المعكرونة الفورية لديهم زيادة في تناول عدد قليل من المغذيات الدقيقة المختارة ، فقد انخفض بشكل كبير تناول البروتين والكالسيوم وفيتامين ج والفوسفور والحديد والنياسين وفيتامين أ، بالإضافة إلى ذلك وجدت الدراسة أن مستهلكي الاندومي لديهم زيادة في تناول الصوديوم والسعرات الحرارية مقارنة بمستهلكي المكرونة غير الفورية.
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