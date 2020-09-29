AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

يحدث في بورسعيد.. تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الوعي السكاني لمواجهة كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:04 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
Advertisements
محمد الغزاوى
كرم الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الثلاثاء، الطلاب الخمسة الفائزين في مسابقة مجلة الحائط المعدة إلكترونيا، تحت عنوان الوعي السكاني لمواجهة جائحة كورونا، والتي شارك فيها 11 طالبًا وطالبة. 


وصرح وكيل الوزارة بأن هذه المسابقة جاءت فى إطار التعاون المشترك بين تعليم بورسعيد والمجلس القومى للسكان ببورسعيد تحت مظلة إدارة الشئون التنفيذية وإشراف وتنفيذ إدارة الأنشطة بالتعاون مع توجيه عام الصحافة والإعلام التربوي. 

وذكر باهي أن هذه المسابقة تهدف إلى نشر الوعى السكانى والبيئى بين جميع المؤسسات التعليمية للتعريف بالإجراءات الإحترازية التى تتبناها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ومنها إلى المواطن المصرى ويذلك يكون تعليم بورسعيد شريكا فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن هذا التكريم في مقر المجلس القومي للسكان بحضور إيمان جاد مقرر المجلس القومي للسكان ببورسعيد وسمية دعية، مدير عام إدارة الشئون التتفيذية، ونصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة، ومها سعد موجه عام الصحافة والإعلام التربوى وعضوية تحكيم كل من د. هيام الحفناوي وزينب عبد الباقي، من التوجيه.
يحدث في بورسعيد.. تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الوعي السكاني لمواجهة كورونا
يحدث في بورسعيد.. تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الوعي السكاني لمواجهة كورونا
يحدث في بورسعيد.. تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الوعي السكاني لمواجهة كورونا
يحدث في بورسعيد.. تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الوعي السكاني لمواجهة كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم بورسعيد يترأس اجتماعا مسائيا لمناقشة قضايا التعليم الخاص

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور

تعرف على حكاية تمثال الجندى المجهول The Anzac Memorial فى بورسعيد

الغضبان يطالب جامعة بورسعيد بزيادة دورها في تأهيل وتنمية مهارات الشباب

ترشيحاتنا

قصة مبكية.. أسرة متوفى الفجأة في عيادة طبيب بالشرقية: أب لـ3 أطفال ونتمنى معاشا لأبنائه| شاهد

لا أحد فوق القانون.. حرمان وزيرة الدفاع فى جنوب أفريقيا من راتبها لهذا السبب

اليوم آخر موعد للتقديم لوظائف بنك مصر.. التفاصيل والشروط وطرق التقديم

فيديو جراف.. جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.. يوم لن ينساه التاريخ

أنا آسف أنتِ أجمل إنسانة.. زوج يصالح زوجته داخل محكمة الأسرة

ضربة موجعة.. مرتزقة أردوغان يستعدون لمغادرة ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أودي Audi A5 بتحديث اليوم .. صور

الصين تطرح سيارة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية .. صور

لا أحد فوق القانون.. حرمان وزيرة الدفاع فى جنوب أفريقيا من راتبها لهذا السبب