يحدث في بورسعيد.. تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الوعي السكاني لمواجهة كورونا

كرم الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الثلاثاء، الطلاب الخمسة الفائزين في مسابقة مجلة الحائط المعدة إلكترونيا، تحت عنوان الوعي السكاني لمواجهة جائحة كورونا، والتي شارك فيها 11 طالبًا وطالبة.









وصرح وكيل الوزارة بأن هذه المسابقة جاءت فى إطار التعاون المشترك بين تعليم بورسعيد والمجلس القومى للسكان ببورسعيد تحت مظلة إدارة الشئون التنفيذية وإشراف وتنفيذ إدارة الأنشطة بالتعاون مع توجيه عام الصحافة والإعلام التربوي.





وذكر باهي أن هذه المسابقة تهدف إلى نشر الوعى السكانى والبيئى بين جميع المؤسسات التعليمية للتعريف بالإجراءات الإحترازية التى تتبناها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ومنها إلى المواطن المصرى ويذلك يكون تعليم بورسعيد شريكا فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



