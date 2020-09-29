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أخبار البلد

دورة لتنمية مهارات سكان الصحراء في الإنتاج الحيواني والداجني بمطروح

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
 ينظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية لتنمية مهارات سكان الصحراء في مجال الإنتاج الحيواني والداجني بمحافظة مطروح 

وصرح د عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص وفي القلب منها أزمة نقص الغذاء التي يعاني منها مئات الملايين من البشر حول العالم سواء من نقص الموارد او نقص المهارات 

وفي هذا السياق تم تكليف د رأفت خضر رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني بتنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات سكان الصحراء في مجال الإنتاج الحيواني والداجني بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بواحة سيوه تحت عنوان : التطبيقات العملية لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني والداجني تحت ظروف البيئة الصحراويه 

  واضاف زغلول أن الدورة تتضمن تنمية المعارف عن طريق الشق النظري ثم تنمية المهارات عن طريق الشق العملي الذي يتم فيه تطبيق نتائج البحوث والدراسات العلمية علي أرض الواقع  وبذلك يتم الربط بين البحث العلمي والعمل الحقلي وهو ما يهدف إليه المجال البحثي في تحقيق التنمية المستدامه 

وتشمل الدوره :
  ‏* إلقاء الضوء علي اهم معوقات تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه في واحة سيوه وسبل التغلب عليها 
  ‏* إجراء البيان العملي لسكان الواحة في كيفية تكوين العلائق في مراحل الإنتاج المختلفة 
  ‏* التعامل الأمن من المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة منها 
  ‏* تدريب سكان الواحة علي إدارة مزارع الأغنام والماعز.
دورة لتنمية مهارات سكان الصحراء في الإنتاج الحيواني والداجني بمطروح
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