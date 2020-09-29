لصدور أحكام جنائية.. دعوى لاستبعاد سعيد حساسين من انتخابات النواب

أقام المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح، دعوى قضائية يطالب باستبعاد سعيد حساسين من انتخابات مجلس النواب، لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، وحملت الدعوى رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية وستنظر خلال ساعات الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هده الدعاوى.





وأكدت الدعوى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب ، بالرغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وانتاج وعرض أغذية للانسان مغشوشة مع علمه بذلك.





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