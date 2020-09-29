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محافظات

الغلق الإدارى لـ 17 منشأة طبية وعيادات لمخالفتها للقوانين المنظمة لممارسة العمل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قرر الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء غلق 17 منشآة وعيادة طبية ومعامل تحاليل بعدد من مراكز المحافظة فى كل من قرى مركز ميت غمر وقرى مركز بلقاس وقرى مركز ميت سلسيل وقرى مركز المنصورة.

جاء ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكل آشكال الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمه للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

وقد شملت عيادات أطفال حديثى الولادة، وباطنة ومراكز لعمل نظارات طبية وتخصصات عظام وأسنان ونساء وتوليد جلدية وصدر وطب نفسى وانف واذن وحنجرة واوعيه دموية وتخصصات مختلفة، وعيادات ممارس عام.

كما جاء قرار محافظ الدقهلية بإغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا إداريا بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشأن المرور الميدانى لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتأكد من التزام المنشآت الطبيه بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل فى مثل هذه المنشآت وتبث مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة ولإدارتها بدون ترخيص.

 ووجه "المحافظ" لوكيل وزارة الصحة باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلى أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كل المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.
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