لأول مرة.. مدبولي: مشروع لاستخدام الفضلات في تخليق الغاز بكفر الشيخ "فيديو"

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن تفقده اليوم لمشروعات التنمية بمحافظة كفر الشيخ ، شمل مشروعات بالصرف الصحي ، موضحا أن المحافظة تشهد لأول مرة مشروع فريد من نوعه ، وهو استخدام فضلات الصرف في تخليق الغاز .





ولفت "مدبولي" ، إلى أن المشروع يسهم في التخلص من الفضلات وأيضا تخليق الغاز ، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في خلق فرص .





وأشار "مدبولي " ،إلى أن الوزارة تعمل حاليا على محور كفر الشيخ ، بتكلفة 1.1 مليار جنيه ، وهو يعد شريان أفقي ، يمتد حتى المنصورة .





وأوضح "مدبولي " ، أن مشروع محور كفر الشيخ ، يتزامن مع رؤية الدولة في توسعات الطرق ، وخدمة المواطنينن ، ورفع كفاءة الطرق الداخلية .