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لأول مرة.. مدبولي: مشروع لاستخدام الفضلات في تخليق الغاز بكفر الشيخ "فيديو"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:37 م
رئيس الوزراء، الدكتور
رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي
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نورهان رأفت
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن تفقده اليوم لمشروعات التنمية بمحافظة كفر الشيخ ، شمل مشروعات بالصرف الصحي ، موضحا أن المحافظة تشهد لأول مرة مشروع فريد من نوعه ، وهو استخدام فضلات الصرف في تخليق الغاز .

ولفت "مدبولي" ، إلى أن المشروع يسهم في التخلص من الفضلات وأيضا تخليق الغاز ، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في خلق فرص .

وأشار "مدبولي " ،إلى أن الوزارة تعمل حاليا على محور كفر الشيخ ، بتكلفة 1.1 مليار جنيه ، وهو يعد شريان أفقي ، يمتد حتى المنصورة .

وأوضح "مدبولي " ، أن مشروع محور كفر الشيخ ، يتزامن مع رؤية الدولة في توسعات الطرق ، وخدمة المواطنينن ، ورفع كفاءة الطرق الداخلية .
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