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رياضة

فريق الكرة وجهازه الفني.. كواليس اجتماع العاشرة صباحا لمجلس الأهلي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:02 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
دعا محمود الخطيب رئيس الاهلي أعضاء مجلسه لاجتماع طارئ العاشرة من صباح الخميس المقبل في المقر الرئيسي بالجزيرة .

وكشفت مصادر خاصة عن حضور مجلس الاهلي بكامل تشكيله للاجتماع .

وقالت المصادر ان محمود الخطيب رئيس النادي يجهز حاليا تصور كامل عن موقف فريق الكرة والجهاز الفني.

وأضافت المصادر أن الخطيب سوف يعرض في الاجتماع الطارئ ملفين علي أعضاء المجلس أولهما موقف السويسري رينيه فايلر وكل تفاصيل ما حدث معه في الأيام القليلة الماضية والثاني هو اسماء المدربين الذين تم التوصل معهم لاتفاق نهائي لتدريب الفريق الأحمر حال رحيل فايلر.
 
واوضحت ان المجلس سيقوم بالتصويت علي موقف فايلر النهائي بعد عرض واف من محمود الخطيب حيث تري الأغلبية ضرورة رحيله استجابة لمتطلباته ورغبته في السفر لاسرته.

وشددت المصادر على انه حال الاتفاق علي رحيل فايلر سوف يتم عرض الملف الثاني وهو مدرب تم الاتفاق معه ويبقي توقيع العقود فقط بشكل رسمي علي ان يحضر للقاهرة يوم الجمعة المقبل.
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