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تعليم

تقديرا لجهودهم في مواجهة كورونا.. مجلس جامعة طنطا يكرم ٥ من أساتذة الطب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:07 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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احمد علي
كرم مجلس جامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، كل من: الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المسشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمسشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور محمد حنتيرة مدير المسشفي الرئيسي، والدكتور محمد سمير، مدير مستشفي العزل الجامعي، بمنحهم درع الجامعة وشهادة تقدير، نظرًا لجهودهم المبذولة في إدراتهم لأزمة إنتشار فيروس كورونا والإشراف على مستشفيات العزل بالجامعة، ومستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والتي كلفت كلية الطب بمتابعتها. 


وفي السياق ذاته، كرم مجلس الجامعة الدكتورة رانيا عبده الإمام وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث، على ما حققته من إنجاز خلال فترة توليها إدراة مركز المؤتمرات بالجامعة، بمنحها شهادة تقدير ودرع الجامعة، كما منحها الدكتور عماد عتمان، درع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بدورها ومثمنًا جهودها في النهوض بالمركز.
تقديرا لجهودهم في مواجهة كورونا.. مجلس جامعة طنطا يكرم ٥ من أساتذة الطب
تقديرا لجهودهم في مواجهة كورونا.. مجلس جامعة طنطا يكرم ٥ من أساتذة الطب
تقديرا لجهودهم في مواجهة كورونا.. مجلس جامعة طنطا يكرم ٥ من أساتذة الطب
تقديرا لجهودهم في مواجهة كورونا.. مجلس جامعة طنطا يكرم ٥ من أساتذة الطب
تقديرا لجهودهم في مواجهة كورونا.. مجلس جامعة طنطا يكرم ٥ من أساتذة الطب
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