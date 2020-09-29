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رياضة

غياب سانشو وبوركي عن بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ.. تعرف على السبب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:47 م
سانشو
سانشو
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إسماعيل محمود
تأكد غياب الإنجليزي جادون سانشو والسويسري رومان بوركي عن مباراة فريقهما بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني.

ويلاقي فريق بروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونخ على كأس السوبر الألماني غدًا الأربعاء.

ونشر فريق بروسيا دورتموند بيانًا أكد فيه غياب سانشو وبوركي عن المباراة أمام البايرن، بسبب إصابتهما بالتهابات في الجهاز التنفسي.

وأكد النادي بأن اللاعبين أجريا اختبار الكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجة الفحصين سلبية.

ويلعب بروسيا دورتموند مباراة كأس السوبر الألماني باعتباره وصيف بطولة الدوري الألماني الموسم الماضي، فيما يلعب بايرن ميونخ البطولة بعد فوزه بالثنائية المحلية الموسم المنقضي، الدوري وكأس ألمانيا.
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