أنور عشقي: وفاة الشيخ صباح خسارة كبيرة للأمة العربية

وأضاف اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه رجل تحمل كل شيء في سبيل وطنه العربي.

من جانبه قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن الأمير الرحل رجل عقل وحكمة ولم يكن عقلة وحكمته تفارقة في كل الازمات العربية خلال فترة توليه الحكم.

وأكمل الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن أشهره مواقفه الازمة العربية مع قطر وكانت له جولات في سبيل التصالح بين الدول العربية مع الدوحة والتي تعنتت بشكل كبير.

وتابع الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن لهذا الرجل الراحل مواقف داعمة لكل الدول العربية في مختلف المواقف، ومع الأمم المتحدة، وله دور كبير يشكر عليه وله كثير من أوجه العمل في السياسة ومختلف الأمور.