AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أنور عشقي: وفاة الشيخ صباح خسارة كبيرة للأمة العربية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:04 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قدم اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، العزاء للامة العربية في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر.

وقال عشقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن وفاة الشيخ صباح خسارة كبيرة للأمة العربية، وكانت رجلا محبوبا في العالم العربي وداعم كبير لاستقرار المنطقة العربية ورجل سلام كبير.

وأضاف اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه رجل تحمل كل شيء في سبيل وطنه العربي.

من جانبه قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن الأمير الرحل رجل عقل وحكمة ولم يكن عقلة وحكمته تفارقة في كل الازمات العربية خلال فترة توليه الحكم.
وأكمل الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن أشهره مواقفه الازمة العربية مع قطر وكانت له جولات في سبيل التصالح بين الدول العربية مع الدوحة والتي تعنتت بشكل كبير.
وتابع الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن لهذا الرجل الراحل مواقف داعمة لكل الدول العربية في مختلف المواقف، ومع الأمم المتحدة، وله دور كبير يشكر عليه وله كثير من أوجه العمل في السياسة ومختلف الأمور.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائد الإنسانية ورجل الدبلوماسية.. أمير الكويت يرحل في سلام.. صور

ملك الأردن ينعي أمير الكويت: كان أخًا وزعيمًا حكيماُ استثنائيًا

لمدة 40 يوما.. الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد بعد رحيل أمير الكويت

أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد.. رحلة عطاء تخلد ذكراه العطرة

خبير شئون عربية: أمير الكويت الراحل لقب بعميد الدبلوماسية العربية

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يكتسح نادي مصر بسداسية نظيفة في الدوري.. فيديو

بعد وفاة الأمير..تعرف على قانون حكم الكويت ومواد نقل الإمارة وولاية العهد

الإمارات تدين محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري تنفيذ أعمال تخريبية بالسعودية

مجلس الوزراء ناعيا أمير الكويت: فقدنا زعيما ورجل دولة سيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور

كرس حياته لخدمة الإنسانية.. الرئيس السيسي ينعي أمير الكويت

هل السجاير تبطل الوضوء؟.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور

الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها

دراسة صادمة .. كورونا يدمر هرمون الذكورة عند الرجال