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اقتصاد

لمدة 8 ساعات .. قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء اليوم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:03 ص
قطع المياه بالجيزة
قطع المياه بالجيزة
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق  ( حي بولاق الدكرور – أرض اللواء ) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء الموافق 30-9-2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 1-10-2020 .

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وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .


وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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