وهدان ناعيا أمير الكويت: فقدنا زعيما أسهم بمواقفه الخالدة في دعم قضايا العرب

نعى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بمزيد من الحزن والأسى، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم.





وقدم وهدان، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، وأعضاء حزب الوفد، خالص العزاء إلى ال صباح وجميع الشعب الكويتى والأمة العربية والإسلامية، فى وفاة المغفور له بإذن الله صباح الأحمد.





وأكد "وهدان" في بيان له، أن الأمة العربية والإسلامية فقدت اليوم رجل وزعيم أسهم بمواقفه الخالدة والثابتة في دعم قضايا العرب في جميع المحافل الدولية، كما لم يدخر أي جهد في سبيل رفعة دولة الكويت الشقيقة ووصولها لمكانة تستحقها، مشيرا إلى أن خسارته اليوم حدث جلل ليس للكويت وحدها وإنما للأمتين العربية والإسلامية.





وأضاف "وكيل مجلس النواب" أن الراحل كان له مواقفه المشرفة في دعم مصر ولم يتأخر ابدا عنها في العديد من المواقف السياسية والاقتصادية، وكذلك كان له دور بارز في حل الخلافات العربية بما كان يتمتع به من حكمه.





ودع "وهدان" ، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يحفظ الكويت الشقيقة ويوفق شعبها على طريق الخير والرخاء



