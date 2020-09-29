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السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: المياه بالنسبة للشعب المصري مسألة أمن قومي.. وجونسون: ندعم الجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:01 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
خلال الإتصال:
= مناقشة التعاون الأمني والعسكري والتجاري والسياحي بين البلدين
= التوافق على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

الرئيس السيسي:
= موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والهادف إلى استعادة الاستقرار والأمن
= نتمسك بحقوقنا المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد

رئيس الوزراء البريطاني:
= ندعم الجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية
= حريصون على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات


تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والهادف إلى استعادة الاستقرار والأمن ودعوة كافة الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة.

وذلك للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستدشن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية.

وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية، وقد توافق الجانبان بشأن استمرار التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد. 

وعلى صعيد عملية السلام فى الشرق الأوسط، تم التوافق على أهمية دفع العمل الدولى الجماعي في هذه المرحلة نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 

كما تطرق الاتصال إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول بحث بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والتجاري والسياحي، وذلك في ضوء المستوى المتنامي لعلاقات البلدين خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد جونسون حرص بريطانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات.
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