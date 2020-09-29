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رياضة

رسميا.. الأهلي يفسخ عقد فايلر ويوجه له الشكر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:49 م
فايلر
فايلر
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محمد سمير
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، توجيه الشكر إلى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق والاستغناء عن خدماته وفسخ العقد بين الطرفين.

وكشفت مصادر خاصة لـ "صدى البلد"، عن أن إدارة الأهلي أبلغت فايلر بالفعل بفسخ التعاقد يوم 1 أكتوبر المقبل خلال الفترة القانونية المحددة بين الطرفين داخل عقده؛ ليكون بدون أي شروط جزائية على الأهلي أو السويسري.

وأكدت المصادر أنه تم التراجع عن فكرة تجديد عقد السويسري لمدة شهر والإبقاء عليه حتى الانتهاء من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مسئولو الأهلي لـ فايلر أنه تم التراجع عن فكرة تجديد عقده لمدة شهر لقيادة الفريق في البطولة الأفريقية مع الاكتفاء بفترة قيادته السابقة للفريق.

وكان النادي الأهلي قد حدد يوم الخميس المقبل موعدًا للكشف عن موقف مدربه السويسري رينيه فايلر من البقاء أو الرحيل عن الفريق.

وسيشهد الاجتماع أيضًا الكشف عن اسم المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم، والذي سيكون أجنبيًا.

ويصل المدرب الجديد لفريق الأهلي القاهرة يوم الأربعاء، بعد أن تم التوصل معه لاتفاق مبدئي لقيادة الشياطين الحمر خلفًا لـ فايلر.

ويواجه النادي الأهلي مأزقا كبيرا قبل انطلاق منافسات الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بسبب عدم اتضاح مصير المدرب السويسري رينيه فايلر مع الفريق حتى الآن.

يذكر أن النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري قبل 6 جولات من نهاية المسابقة .

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة غدا الأربعاء المقبل فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر لتكون آخر مباراة رسمية للسويسري مع المارد الأحمر. 
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