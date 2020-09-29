بعد تعليمات الرئيس لدعمها.. أزمة صناعة الأسمنت في ظل كورونا ووقف البناء

أسباب أزمة الاسمنت في مصر

خسائر القطاع

وكلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة