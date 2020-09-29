بالدستور.. البرلمان يمارس صلاحياته حتى 9 يناير 2021

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.





وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعي الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.





وحول استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب حتى التاسع من يناير المقبل قال د على عبد العال رئيس البرلمان في أكثر من مناسبة إن الدستور ينص على أن مدة مجلس النواب هي خمس سنوات ميلادية ولم ينص على أنها خمسة أدوار إنعقاد وطالما أن المجلس بدأ عمله في يناير فسوف ينتهي في يناير





و قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، إن ما ذكره الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حول انتهاء مدة المجلس الحالي في 9 يناير 2021 كلام دستوري.





وأوضح استاذ القانون الدستوري إن مجلس النواب الحالي بدأ أول اجتماع له في 10 يناير 2016 وبهذا الأمر لا بد أن تنتهي جلساته في 9 يناير 2021.





وقال فوزى أنه لا يوجد مانع دستوري من انعقاد دور سادس خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان الحالي، مشيرا إلى أن الدستور حدد مدة عضوية مجلس النواب بخمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له لكنه لم يحدد عدد أدوار الانعقاد.





وأشار فوزي إلى أن الدستور نص على بداية انتخابات مجلس النواب، قبل انتهاء المجلس القائم بـ60 يومًا على الأقل، أي أن انتخابات البرلمان الجديدة سوف تكون في نوفمبر 2020.





وأضاف فوزي أنه " وفقا لهذا الجدول سنكون أمام إعلان نتيجة الدور الأول والثاني في ديسمبر 2020، موضحا " لن يكون للنواب الجدد الحق في ممارسة مهام العضوية، لأن النواب الحاليين موجودون في البرلمان حتى 9 يناير 2021.





وقال فوزي إن النواب الذين سوف يفوزون في انتخابات البرلمان في ديسمبر 2020 لا تكتمل عضويتهم فور إعلان النتيجة، وانما يتحقق ذلك اعتبارًا من 10 يناير 2021.





ونصت المادة ١٠٦ من الدستور على ان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.









وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".





ووفقا للمادة ١١٥ من النص الدستوري ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.





الجدير بالذكر ايضا ان دور الانعقاد الحالي منقوص و غير مكتمل لانه ينتهي الساعة الثانية عشرة من مساء يوم التاسع من يناير ٢٠٢١