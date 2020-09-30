مبروك عطية: المرأة تهتم بأنوثتها منذ صغرها والإسلام لم ينكر عليها ذلك.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن المرأة تميل منذ صغرها إلى الزينة والحلي، والاهتمام بمظهرها الأنثوي، فهي دائما ما تحرص على الزينة والتجمل ولبس الذهب.





وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الإسلام حينما نزل على هذه الأمة، أقر الجميل ونفى الخبيث، منوها أنه لم ينكر حب المرأة للزينة، ولكن أرشدها إلى ألا تكون الزينة والتجمل بالطريقة الفجة.





واستشهد عطية، بقوله تعالى "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ".





هل يجوز للفتاة ثقب الأنف بغرض الزينة؟



