ترامب ينفعل على بايدن في أول مناظرة تليفزيونية

قاطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، منافسه الديمقراطي جو بايدن ، أكثر من مرة، خلال أول مناظرة تليفزيونية بين المُرشحين.





واختلف "ترامب" مع "بايدن"، بعد اعتراض الأخير على تعيين قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية، بشكل مُتعجل.





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وقال "بايدن": إن تعيين قاضية في المحكمة العليا يجب أن يتم بعد الانتخابات الرئاسية.





من جهته، قاطع "ترامب"، "بايدن" ، قائلاً: "إنه انتخب لـ 4 سنوات رئاسية ، وليس 3 سنوات فقط ".





وبدا الرئيس الأمريكي مُنفعلاً؛ مما دفعه لمقاطعة بايدن ، والدفاع عن تعيينه قاضية بالمحكمة العليا ، قبل موعد الاستحقاق الرئاسي.



