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أخبار العالم

ترامب ينفعل على بايدن في أول مناظرة تليفزيونية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:23 ص
ترامب وجو بايدن
ترامب وجو بايدن
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قسم الخارجي
قاطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه الديمقراطي جو بايدن، أكثر من مرة، خلال أول مناظرة تليفزيونية بين المُرشحين.

واختلف "ترامب" مع "بايدن"، بعد اعتراض الأخير على تعيين قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية، بشكل مُتعجل.

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وقال "بايدن": إن تعيين قاضية في المحكمة العليا يجب أن يتم بعد الانتخابات الرئاسية.

من جهته، قاطع "ترامب"، "بايدن"، قائلاً: "إنه انتخب لـ 4 سنوات رئاسية، وليس 3 سنوات فقط".

وبدا الرئيس الأمريكي مُنفعلاً؛ مما دفعه لمقاطعة بايدن، والدفاع عن تعيينه قاضية بالمحكمة العليا، قبل موعد الاستحقاق الرئاسي.

وتُعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مُقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.
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